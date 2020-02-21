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Чим у Нових Санжарах годують евакуйованих з Уханя: відео

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Чим у Нових Санжарах годують евакуйованих з Уханя - відео / Колаж 24 каналу

Евакуйовані з Уханя українці та іноземці в Нових Санжарах провели свою першу ніч у медцентрі Нацгвардії. Один з евакуйованих зняв на відео, чим годують в медустанові, в якій людям доведеться провести наступні 2 тижні.

Евакуйованим з Уханя на сніданок дали буряковий салат, гречку, сардельку, варене яйце, хліб з маслом та сік. Усе запаковане у пластиковий одноразовий посуд.

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Зауважимо, що їжу для евакуйованих з Китаю людей готують не в самому закладі "Нові Санжари". Харчі доставляють методом кейтерінгу, повідомили в МОЗ.

На відео також зафіксований несправний душ в одному з номерів санаторію.

"Що, що? Цей душ від*издив мене током", – кажуть на відео жіночі голоси.

У ролику показали також вирваний дверний замок – просто дірку у дверях. При цьому ключ до дверей є.

Дивіться відео, чим годують евакуйованих з Уханя:

Що відомо про евакуацію українців та іноземців з Уханя в Нові Санжари

  • 20 лютого літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре.
  • Проти прибуття евакуйованих з Уханя до Нових Санжар збунтувалися місцеві жителі. Вони влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.
  • Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
  • У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Коронавірус 2020 Новини Полтави Здорове харчування Нові Санжари Здоров'я Лікування
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