Дослідження показало, що у чоловіків, які перехворіли на коронавірус, в крові більше антитіл, ніж у жінок. А це робить представників сильної статі більш придатними донорами плазми для експериментального лікування, що рятує життя.

Людей, які перемогли коронавірус закликають здавати плазму, оскільки донорський матеріал ефективно використовується для допомоги найважчим хворим з COVID-19, пише Daily Mail.

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Британська статистика показує, що близько 43% чоловіків мають досить багату антитілами кров, щоб брати участь в донорських процедурах. Серед жінок ця кількість становить всього 29%.

Антитіла – що це? Субстанції, які виробляються у відповідь на інфекцію й зберігаються імунною системою, щоб протистояти тому ж самому вірусу в майбутньому, якщо він повернеться.

Чому в чоловіків більше антитіл проти коронавірусу

Жінки рідше стикаються з важкою формою COVID-19, а чим важче протікає хвороба, тим більше захисних антитіл з'являється в крові у тих, хто одужав.

Керівництво органів охорони здоров'я Британії закликає чоловіків частіше проходити через переливання плазми після одужання, так це допоможе іншим людям видужати.

За офіційною статистикою МОЗ, близько 43 000 жителів Туманного Альбіону вже померли в результаті зараження коронавірусів.

Інша урядова статистика передбачає, що справжня смертність від COVID-19 становить близько 50 тисяч, якщо врахувати всі пов'язані і підозрілі випадки.