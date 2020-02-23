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Чому евакуйованих не розмістили на військових базах: пояснення Скалецької

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Евакуація українців з Китаю / УП

Для проведення обсервації евакуйованих з Уханя не шукали медичних установ, адже всі люди – здорові. В інших країнах для таких цілей часто використовують військові бази, однак в Україні це зробити неможливо було через війну.

Про це розповіла міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Практика багатьох країн, де використовували військові бази або лікарні, у нас не спрацювала. Ми вели розмови з Міноборони, але на сьогодні у нас стан війни, і всі такі заклади зайняті пораненими або використовуються для реабілітації", – пояснила Скалецька. 

Вона зазначила, що шукали просто місце для проживання "здорових людей певну кількість днів". Також було важливо знайти заклад, який має відокремлені стічні води. Ще один критерій – щоб евакуйовані жили в окремому приміщенні і не мали контакту з іншими відвідувачами.

І такі заклади є, але зараз вони законсервовані на зиму, бо працюють лише влітку як санаторії, які беруть відпочивальників, тому взимку не були готові нас прийняти. І були інші санаторії, які приймають зараз відвідувачів і відокремлених будинків вони не мають. Тому складно було знайти окрему порожню будівлю, але готову: з опаленням, з працівниками,
– розповіла міністерка.

За її словами, у Сінгапурі для цієї мети використовували готель, в якому власник звільнив усі поверхи і більше нікого туди не пускав.

Зоряна Скалецька також додала, що умови проживання для евакуйованих – звичайні. Харчування подають у спеціальних одноразових коробках, а не на тарілках. "Картопля, котлетка, яєчко, два кружечки огірочка", – сказала Скалецька.

Евакуація українців з Уханя: що відомо

  • Літак із 45 українцями та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, приземлився у Харкові 20 лютого.
  • Людей ретельно оглянули та, переконавшись, що усі здорові, автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині. Там евакуйовані  перебувають на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.
  • Місцеві мешканці Нових Санжарів почали протести ще з ночі. Вони перекривали дороги. Пояснювали, що виступають проти розміщення евакуйованих з Китаю у їхньому населеному пункті. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.
  • Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими. На її думку, це може заспокоїти та переконати мешканців, що все проходить безпечно.
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Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Війна на Донбасі Зоряна Скалецька Коронавірус 2020 Нові Санжари Здоров'я Здорове життя
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