Чому евакуйованих не розмістили на військових базах: пояснення Скалецької
Для проведення обсервації евакуйованих з Уханя не шукали медичних установ, адже всі люди – здорові. В інших країнах для таких цілей часто використовують військові бази, однак в Україні це зробити неможливо було через війну.
Про це розповіла міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в інтерв'ю Deutsche Welle.
Читайте також: "Шахтар" відправить свій літак за українцями в Ухань: процес особисто контролює Зеленський
"Практика багатьох країн, де використовували військові бази або лікарні, у нас не спрацювала. Ми вели розмови з Міноборони, але на сьогодні у нас стан війни, і всі такі заклади зайняті пораненими або використовуються для реабілітації", – пояснила Скалецька.
Вона зазначила, що шукали просто місце для проживання "здорових людей певну кількість днів". Також було важливо знайти заклад, який має відокремлені стічні води. Ще один критерій – щоб евакуйовані жили в окремому приміщенні і не мали контакту з іншими відвідувачами.
І такі заклади є, але зараз вони законсервовані на зиму, бо працюють лише влітку як санаторії, які беруть відпочивальників, тому взимку не були готові нас прийняти. І були інші санаторії, які приймають зараз відвідувачів і відокремлених будинків вони не мають. Тому складно було знайти окрему порожню будівлю, але готову: з опаленням, з працівниками,
– розповіла міністерка.
За її словами, у Сінгапурі для цієї мети використовували готель, в якому власник звільнив усі поверхи і більше нікого туди не пускав.
Зоряна Скалецька також додала, що умови проживання для евакуйованих – звичайні. Харчування подають у спеціальних одноразових коробках, а не на тарілках. "Картопля, котлетка, яєчко, два кружечки огірочка", – сказала Скалецька.
Евакуація українців з Уханя: що відомо
- Літак із 45 українцями та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, приземлився у Харкові 20 лютого.
- Людей ретельно оглянули та, переконавшись, що усі здорові, автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині. Там евакуйовані перебувають на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.
- Місцеві мешканці Нових Санжарів почали протести ще з ночі. Вони перекривали дороги. Пояснювали, що виступають проти розміщення евакуйованих з Китаю у їхньому населеному пункті. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.
- Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими. На її думку, це може заспокоїти та переконати мешканців, що все проходить безпечно.
Вибір редакції
-
У Нові Санжари, де перебувають евакуйовані з Китаю, терміново викликали швидку: причинисьогодні , 12:27
-
В евакуйованих у Нових Санжарах взяли зразки на перевірку ознак вірусу: фото з санаторію22 лютого , 10:31
-
Ми стадо, чи ми нація, – звернення Володимира Зеленського через сутички в Нових Санжарах21 лютого , 20:18