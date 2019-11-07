Чому Ляшко постійно влазить у бійки: пояснення психолога
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко став ініціатором бійки з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Проте це вже не вперше, коли політик починає вирішувати справи кулаками.
Приватний психолог Тарас Нестеренко та психолог Сергій Антонюк для Здоров’я 24 прокоментували причину такої поведінки політика.
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Він вважає, що поведінка Олега Ляшка не лише піар. На його думку, лідер Радикальної партії полюбляє конфліктні ситуації і йому до душі те, що він робить.
За словами Сергія Антонюка поведінка Ляшка буде тільки погіршуватися, тому що він випав з великої політики й зробить усе, щоб туди повернутися.
На думку психолога така поведінка дискредитує його як політика. Він не розуміє, що правила гри змінилися.
Підбірка бійок Олега Ляшка: дивіться відео
Що трапилось?
6 листопада Олег Ляшко побився з нардепом Андрієм Герусом в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". За словами Геруса, Ляшко очікував на нього зі своїм охоронцем в аеропорту “Бориспіль” нібито за вказівкою Ріната Ахметова, якому не вигідне скасування схеми “Роттердам+”.
Ляшко, у свою чергу, назвав Геруса зрадником та російським лобістом і переконує в тому, що той начебто перший спровокував бійку.
Бійка Олега Ляшка та Андрія Геруса: відео
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