Чому Ляшко постійно влазить у бійки: пояснення психолога

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Чому Ляшко б'ється
Чому Ляшко б'ється / podrobnosti.mk.ua/

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко став ініціатором бійки з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Проте це вже не вперше, коли політик починає вирішувати справи кулаками.

Приватний психолог Тарас Нестеренко та психолог Сергій Антонюк для Здоров’я 24 прокоментували причину такої поведінки політика.

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Він вважає, що поведінка Олега Ляшка не лише піар. На його думку, лідер Радикальної партії полюбляє конфліктні ситуації і йому до душі те, що він робить.

 
Психолог Тарас Нестеренко
“Те, що вчинив пан Ляшко – це чистої води піар та політичне замовлення тих, хто його фінансує як політичний проєкт. При цьому всьому, Ляшко досить талановитий актор, а також в конфліктних ситуаціях почуває себе досить комфортно. Виходить так, що він заробляє на тому, що йому подобається, і що в нього гарно виходить”.

За словами Сергія Антонюка поведінка Ляшка буде тільки погіршуватися, тому що він випав з великої політики й зробить усе, щоб туди повернутися.

 
Психолог Сергій Антонюк
“Він тепер дрібний політик, який нікому більше не цікавий. Його профіль – це гучні скандали, нахабство і трішки правди. У ньому переважаюча енергія агресії, тому він так легко йде на бійки. Мислення людини засноване на імпульсі подразників. Про розумність, глибину мислення мова не йде. Скандал і бійка – його єдині методи піару. Загалом, це спроба нагадати про себе ЗМІ. Він її досяг”.

На думку психолога така поведінка дискредитує його як політика. Він не розуміє, що правила гри змінилися. 

Підбірка бійок Олега Ляшка: дивіться відео

Що трапилось?

6 листопада Олег Ляшко побився з нардепом Андрієм Герусом в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". За словами Геруса, Ляшко очікував на нього зі своїм охоронцем в аеропорту “Бориспіль” нібито за вказівкою Ріната Ахметова, якому не вигідне скасування схеми “Роттердам+”.

Ляшко, у свою чергу, назвав Геруса зрадником та російським лобістом і переконує в тому, що той начебто перший спровокував бійку.

Бійка Олега Ляшка та Андрія Геруса: відео

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Олег Ляшко Радикальна партія
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