Чому в Почаєві не готові лікувати хворих на COVID-19: пояснення МОЗ та позиція райради

В Почаєві не готові лікарні до протистояння поширення коронавірусної інфекції. Голова Кременецької райради попросив допомоги та фінансування в держави та зауважив, що район не отримав нічого від держави.

Про це повідомив в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" голова Кременецької райради Володимир Стефанський.

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Володимир Стефанський – голова Кременецької районної ради звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати фінансування, засоби та методи для боротьби з поширенням коронавірусу в області.

Хотів би звернутися до Міністерства охорони здоров'я, особисто до Віктора Ляшка про допомогу в подоланні цієї кризи. Бо кількість хворих зростає. На сьогодні район не отримав жодної фінансової допомоги, жодної копійки з бюджету район не отримав для боротьби з коронавірусом,

– заявив Стефанський.

За його словами, усі кошти, які є зараз, виділили з районного бюджету та зібрали волонтери, це сума сягає понад мільйона гривень, але цього недостатньо, щоб забезпечити дві лікарні необхідними засобами.

Він закликав МОЗ звернути увагу на "передову боротьби з коронавірусом", не на обласні лікарні, не ті заклади, які мають хороше фінансове забезпечення, а на маленькі лікарні.

Чому в Почаєві виявились не готовими до боротьби з коронавірусом

На таке звернення заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що так і буде продовжуватись, поки не будуть дотримуватись алгоритмів МОЗ.

Чіткий алгоритм такий: визначені затверджені заклади охорони здоров'я, які повинні приймати хворих на коронавірусну хворобу, вони повинні заповнюватися пацієнтами.

Віктор Ляшко “Є області, які чітко дотримуються алгоритмів, є області, де вирішують, що зручніше привезти хворого на COVID-19 в лікарню, яка не є в списку закладів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, а потім вийти в ефір і запитати "ой, а нам не дали жодної копійки! Це так не працює!”

Своєю чергою Володимир Стефанський заявив, що в Почаєві не порушили алгоритмів.

Почаївська лікарня є опорною лікарнею для лікування коронавірусу, ми мали перший випадок зараження і вона відразу була визначена опорним Міністерством охорони здоров'я. Але допомоги лікарня не отримала,

– повідомив Стефанський.

Ситуація з коронавірусом у Почаєві: що відомо

Місто Почаїв Кременецького району на Тернопільщині закрили на в'їзд і виїзд. Тому що в Почаївській лаврі стався спалах коронавірусної інфекції.

Крім того, у самому Почаєві одразу майже три десятки медиків місцевої лікарні помістили на обсервацію, а медичний заклад зачинили. Коронавірус діагностували в чотирьох медсестер.

Загалом у Кременецькому районі хворіють 62 людини. На Тернопільщині кількість інфікованих становить – 499 людей.

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