Чому в Почаєві не готові лікувати хворих на COVID-19: пояснення МОЗ та позиція райради
В Почаєві не готові лікарні до протистояння поширення коронавірусної інфекції. Голова Кременецької райради попросив допомоги та фінансування в держави та зауважив, що район не отримав нічого від держави.
Про це повідомив в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" голова Кременецької райради Володимир Стефанський.
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Володимир Стефанський – голова Кременецької районної ради звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати фінансування, засоби та методи для боротьби з поширенням коронавірусу в області.
Хотів би звернутися до Міністерства охорони здоров'я, особисто до Віктора Ляшка про допомогу в подоланні цієї кризи. Бо кількість хворих зростає. На сьогодні район не отримав жодної фінансової допомоги, жодної копійки з бюджету район не отримав для боротьби з коронавірусом,
– заявив Стефанський.
За його словами, усі кошти, які є зараз, виділили з районного бюджету та зібрали волонтери, це сума сягає понад мільйона гривень, але цього недостатньо, щоб забезпечити дві лікарні необхідними засобами.
Він закликав МОЗ звернути увагу на "передову боротьби з коронавірусом", не на обласні лікарні, не ті заклади, які мають хороше фінансове забезпечення, а на маленькі лікарні.
Чому в Почаєві виявились не готовими до боротьби з коронавірусом
На таке звернення заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що так і буде продовжуватись, поки не будуть дотримуватись алгоритмів МОЗ.
Чіткий алгоритм такий: визначені затверджені заклади охорони здоров'я, які повинні приймати хворих на коронавірусну хворобу, вони повинні заповнюватися пацієнтами.
Своєю чергою Володимир Стефанський заявив, що в Почаєві не порушили алгоритмів.
Почаївська лікарня є опорною лікарнею для лікування коронавірусу, ми мали перший випадок зараження і вона відразу була визначена опорним Міністерством охорони здоров'я. Але допомоги лікарня не отримала,
– повідомив Стефанський.
Ситуація з коронавірусом у Почаєві: що відомо
Місто Почаїв Кременецького району на Тернопільщині закрили на в'їзд і виїзд. Тому що в Почаївській лаврі стався спалах коронавірусної інфекції.
Крім того, у самому Почаєві одразу майже три десятки медиків місцевої лікарні помістили на обсервацію, а медичний заклад зачинили. Коронавірус діагностували в чотирьох медсестер.
Загалом у Кременецькому районі хворіють 62 людини. На Тернопільщині кількість інфікованих становить – 499 людей.
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