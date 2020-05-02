24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Чому препарати від COVID-19, схвалені в Україні, не є ефективними: коментар лікарки

- Читать новость на русском
Людмила Антоненко
Людмила Антоненко / lb.ua

Відомо, що МОЗ затвердило єдиний протокол лікування хворих Covid-19. Серед указаних препаратів – Плаквеніл, партію ліків вже розподілили між областями. Втім головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко наголосила, що навіть світовий досвід доводить: вони є або неефективними, або дають зовсім незначний ефект.

Але однозначним є те, що ці препарати є причиною серйозних ускладнень. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Читайте також Розробили тест, який виявляє коронавірус через добу після зараження

Людмила Антоненко зазначила, що Плаквеніл згідно з протоколом лікарі застосовували дуже вибірково, роблячи пацієнтам контрольні кардіограми та ЕКГ. І додала, що медики не побачили ефективності цього препарату.

"Великою мірою, його використання – це клінічне дослідження, тому що ці препарати не мають показань для застосування при коронавірусі", – пояснила вона.

Зверніть увагу. Під час відеозвернення 23 квітня президент повідомив, що українські науковці розпочинають клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19.

Однак Людмила Антоненко відзначила, що зараз все перебуває на рівні розробок, і подробиці не озвучуються. Відомо тільки, що вже готові тест-системи для проведення імуноферментного аналізу і виявлення антитіл до коронавірусу. В Олександрівській лікарні вони з'являться вже цього тижня, завдяки меценатам.

Ми хочемо випробувати, наскільки ці тест-системи українського виробництва дієві. Перевіримо, проводячи аналіз тим хворим, в яких було підтверджено діагноз і вже минуло достатнього часу, щоб виробилися антитіла. Можливість провести імуноферментний аналіз дуже важлива для виявлення тих, хто вже перехворів. Експрес-тести, на жаль, не інформативні,
– пояснила лікарка.

На її думку, йдеться про розробку нових препаратів, а не про відомий Протефлазід.

Також Людмила Антоненко розповіла, що для зниження жару лікарі частіше користуються Парацетамолом. Натомість Ібупрофен чи інші препарати з групи нестероїдних протизапальних не призначаються.

Як відрізняються тести на коронавірус
Відмінність тестів на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Ліки Володимир Зеленський Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза
Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
27 квітня , 17:43 Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза