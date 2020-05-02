Чому препарати від COVID-19, схвалені в Україні, не є ефективними: коментар лікарки

Відомо, що МОЗ затвердило єдиний протокол лікування хворих Covid-19. Серед указаних препаратів – Плаквеніл, партію ліків вже розподілили між областями. Втім головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко наголосила, що навіть світовий досвід доводить: вони є або неефективними, або дають зовсім незначний ефект.

Але однозначним є те, що ці препарати є причиною серйозних ускладнень. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

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Людмила Антоненко зазначила, що Плаквеніл згідно з протоколом лікарі застосовували дуже вибірково, роблячи пацієнтам контрольні кардіограми та ЕКГ. І додала, що медики не побачили ефективності цього препарату.

"Великою мірою, його використання – це клінічне дослідження, тому що ці препарати не мають показань для застосування при коронавірусі", – пояснила вона.

Зверніть увагу. Під час відеозвернення 23 квітня президент повідомив, що українські науковці розпочинають клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19.

Однак Людмила Антоненко відзначила, що зараз все перебуває на рівні розробок, і подробиці не озвучуються. Відомо тільки, що вже готові тест-системи для проведення імуноферментного аналізу і виявлення антитіл до коронавірусу. В Олександрівській лікарні вони з'являться вже цього тижня, завдяки меценатам.

Ми хочемо випробувати, наскільки ці тест-системи українського виробництва дієві. Перевіримо, проводячи аналіз тим хворим, в яких було підтверджено діагноз і вже минуло достатнього часу, щоб виробилися антитіла. Можливість провести імуноферментний аналіз дуже важлива для виявлення тих, хто вже перехворів. Експрес-тести, на жаль, не інформативні,

– пояснила лікарка.

На її думку, йдеться про розробку нових препаратів, а не про відомий Протефлазід.

Також Людмила Антоненко розповіла, що для зниження жару лікарі частіше користуються Парацетамолом. Натомість Ібупрофен чи інші препарати з групи нестероїдних протизапальних не призначаються.



Відмінність тестів на коронавірус / Інфографіка 24 каналу