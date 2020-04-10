Як очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах

Якщо ви користуєтесь багаторазовою маскою, слід пам'ятати, що її регулярно слід очищувати. Аби маска виконувала свою функцію вона повинна бути чистою та знезараженою.

В умовах пандемії COVID-19 слідкувати за гігієною вкрай важливо, зокрема носити маску, аби не лише захистити себе від зараження, а й запобігти поширенню інфекції, у випадку, якщо ви є носієм коронавірусу.

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Останні рекомендації CDC свідчать про те, що у якості індивідуального захисту краще за все використовувати тканинну маску, адже багато людей можуть бути безсимптомними носіями коронавірусної інфекції, а краплі повітря, яке ми видихаємо під час спілкування, кашлю чи чханні здатні поширювати SARS-CoV-2.

Загалом, є три типи масок, які можна використовувати для боротьби з інфекцією:

Хірургічні маски.

Респіратори еластомерні (1).

Респіраторні маски типу N95.

З цих трьох типів лише деякі еластомерні респіратори розроблені для парової стерилізації в автоклаві – ні хірургічні маски, ні маски N95 не призначені для парової стерилізації.

Важливо! CDC рекомендує використовувати звичайні тканинні маски. А ось хірургічні масками або респіратори N-95 – це критичні запаси, які повинні бути в резерві для медичних працівників та лікарів, які залучені у протидію COVID-19.

Після того, як ви одягнете маску на вулицю, слід очистити її до наступного разу, коли ви опинитесь у громадських місцях.

Якщо ви не виходите з дому часто, для більшості людей очищення раз у тиждень вистачить, але слід негайно очистити маску, якщо ви були поруч із кимось із симптомами коронавірусу.

Наразі немає стандартного методу чи однозначної відповіді, як правильно дезінфікувати маску, тому ось кілька способів очистити маску для обличчя в домашніх умовах.

Випрати маску з милом

Якщо вам доводиться часто носити маску для обличчя, щоб тканина не подразнювала вашу шкіру, рекомендуємо споліскувати маску теплою (близько 80 градусів) мильною водою, обов'язково слід очистити всі частини тканини та елементи маски, не промокаючи маску наскрізь.

Зачекайте поки маска підсохне природним чином на продезінфікованій поверхні.



Маску можна прати в мильному розчині / Фото Unsplash

Пропарити маску праскою

Високі температури здатні вбити віруси, але проходитись праскою по масці варто вже після прання з милом. Цей спосіб варто використовувати, як додатковий.

Обробити маску антисептичним засобом

Простий та ефективний спосіб очищення маски в домашніх умовах. Для цього достатньо ретельно обробити поверхні маски антисептиком, аби маска стала трохи вологою, після цього маска повинна підсохнути.

Випрати маску в пральній машині

Каліфорнійський департамент охорони здоров'я пропонує очищувати маски для обличчя в пральній машині. Якщо ви хочете кинути використану маску для обличчя до решти одягу, помістіть її спершу в спеціальний сітчастий мішок.



Респіратор можна використовувати повторно, якщо очищувати регулярно / Фото Pixabay

Як дезінфікувати респіратор

Якщо ви все ж вирішили користуватися респіратором, його теж слід очищувати та дезінфікувати регулярно, це головна умова його повторного використання, інакше він втрачає свої захисні функції.

Спосіб 1

Залиште респіратор на відкритому повітрі в суху погоду на 3-4 дні. Якщо повністю висушити маску протягом трьох-чотирьох днів, віруси на ній згинуть.

При потребі використання маски щоденно, варто придбати чотири штуки, аби кожного дня використовувати нову, а попередню у цей час сушити.

Втім, зауважимо, що маски краще не залишати під відкритим сонцем – ультрафіолет руйнує шари маски, зокрема поліпропілен, а відтак маска стає неефективною.

Спосіб 2

Простерилізувати респіратор в духовці, підвісивши його так, щоб він не торкався металевих поверхонь. Вірус SARS-CoV-2 гине при температурі 65°C і вище упродовж 30 хв.



Маска чи респіратор / Інфографіка 24 Каналу

Дивіться відео: яка маска краще?

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