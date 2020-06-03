Вчені з США подали на рецензування дослідження, яке описує лікування важких пацієнтів з COVID-19 за допомогою переливання крові від людей, які вже перехворіли COVID-19. За словами вчених, спосіб вже довів свою безпечність та ефективність. Поки переливання плазми крові застосовували тільки у випадку невідкладної терапії.

Перше переливання плазми крові двом тяжкохворим пацієнтам з COVID-19 провели в США в кінці березня. На початку квітня американський регулятор FDA видав дозвіл лікувати таким способом тільки найважчі випадки перебігу COVID-19. Нове дослідження вчених свідчить про те, що така практика може бути виправдана для більшого числа пацієнтів.

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Хворим провели переливання плазми крові

В рамках дослідження вчені з Техаського університету в Остіні розробили тест на антитіла до SARS-CoV-2 і обрали донорів крові з найвищим рівнем антитіл. Переливання плазми провели 25 пацієнтам з важкою формою COVID-19.

Результат експерименту

Переливання крові покращує стан 76% важких пацієнтів з COVID-19,

– йдеться в дослідженні.

Лікування покращило стан у 19 осіб (76%) і через два тижні 11 з них були виписані з лікарні.

Результати показали безпечність переливання плазми крові для пацієнтів з COVID-19.



Переливання крові з антитілами до COVID-19 допомагає важкохворим пацієнтам / Фото iStock

Висновки також підтверджують дані двох попередніх досліджень, які ґрунтуються на невеликих вибірках пацієнтів.

Переливання крові, як терапія COVID-19 вже застосовують у декількох країнах, зокрема в Росії, як експериментальне лікування.

Дослідження продовжать

Тепер вчені мають намір детально вивчити ефективність та вплив на організм такого лікування.

Ці результати допоможуть відповісти на питання про необхідність корекції протоколів лікування, щоб проводити переливання на більш ранніх стадіях коронавірусної інфекції.