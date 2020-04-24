Чи безпечно замовляти їжу та продукти з доставкою

Карантин – за розкладом, але їжу ніхто не відміняв. Адже збалансоване харчування впливає на імунітет людини, який часто грає вирішальну роль у тому – захворіє людина чи ні.

Проєкт створено за підтримки МХП.

І мова йде не лише про звичні домашні страви, адже потішити себе іноді хочеться чимось особливим. А от піти в улюблені заклад змоги немає, адже усі паби, ресторани та кафе теж на карантині.

Чому закрили заклади

Україна пішла кроками тих країн, де COVID-19 почали фіксувати раніше. І цей крок цілком логічний та зрозумілий, адже заборона масових скупчень людей дозволяє протидіяти поширенню захворювання, яке передається через краплі слизу чи слини, що потрапляють у повітря, коли людина кашляє, чхає, або ж просто дихає та розмовляє. І якщо краплі не потрапляють на інших людей, то вони падають на підлогу та інші поверхні.

Саме тому людям рекомендують залишатись вдома, а виходити за межі – лише за необхідності.

Повноцінно функціонують продуктові магазини та ряд інших сервісів. Але сьогодні говоримо саме про їжу, заклади громадського харчування, супермаркети та доставку їжі.

Як убезпечити себе під час замовлення

Якщо ви таки намагаєтесь зайвий раз не покидати домівку і вирішили скористатись послугами доставки їжі, як рекомендує уряд, то у вас може з’явитись питання – чи безпечний такий вид послуг. Спробуємо розібратись.

Європейське агентство з безпеки продуктів харчування (EFSA) заявляє, що інфекція коронавірусу не передається через їжу. Тому, як мінімум, тема бананів та фруктів з Китаю (як і посилок) – вичерпана.

COVID-19 зараз вивчаються у всьому світі, і на сьогодні немає доказів того, що їжа є ймовірним джерелом або шляхом передачі вірусу. І якщо продукти добре вимиті та термічно оброблені, то й небезпеки немає. Але може турбувати інше – незнання того, хто обирає та пакує вам товар після замовлення в супермаркетах, хто готує у випадку, якщо ви замовляєте в ресторані, та й сам кур’єр, який привозить ваше замовлення.

Аби менше переживати через все це, маємо кілька рекомендацій.

Якщо замовляєте доставку продуктів з магазину, то обирайте товар, який вже є герметично упакованим. До слова, зараз у супермаркетах більшість харчових товарів уже розфасовано – овочі, фрукти, хліб, горіхи, крупи тощо. Адже повз ці товари щодня проходить багато людей, а такі заходи мінімізують потрапляння інфекції. Фрукти та овочі потрібно обов’язково промити протічною водою і дати їм висохнути, упакування та пакети слід утилізовувати одразу – вони і вважаються найбільшою загрозою. Щодо певної групи продуктів, які повинні залишатись в упаковці (м'ясо, молочні продукти, солодощі), то рекомендується протерти їх антибактеріальними засобами чи навіть вашим антисептиком. А от для фруктів та овочів не рекомендується використовувати навіть антибактеріальне мило, адже це не його сфера застосування і можу спричинити навіть блювоту та кишкові розлади.

Якщо ж говоримо про доставку готової їжі, то теж перейматись не варто. Адже власники таких підприємств зобов'язані контролювати своїх працівників, проводити температурний скринінг та забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту та дезінфекції. За появи перших симптомів захворювання роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника від роботи.

Щоб убезпечити себе після доставки, потрібно:

перекласти продукти в домашню чисту тару;

все упакування викинути;

ретельно вимити руки з милом під проточною водою мінімум 45 секунд.

Такі дії захистять людину від можливого проникнення збудника в організм.

Багато дослідників вважають, що вірус помре за температури 65 градусів Цельсія впродовж трьох хвилин. Тому ще безпечніше замовляти страви, які піддаються термічній обробці. Після отримання ви можете ще раз її розігріти чи на кілька хвилин покласти в духовку або мікрохвильову піч.

Ризик захворіти на COVID-19 через доставку їжі чи продуктів не більший, ніж якщо ви купуєте продукти у супермаркеті та готуєте вдома.

А що ж про контакт з кур’єром

Попит народжує пропозицію. Саме так з’явилась послуга безконтактної доставки. Вам не обов’язково бачитись та контактувати з кур’єром особисто і забирати своє замовлення з рук в рук. Схема проста – здійснюєте замовлення, розраховуєтесь онлайн і обираєте функцію безконтактної доставки. Ваш пакунок можуть залишити у будь-якому місці, якщо цього побажає замовник – у консьєржа або прямо біля дверей. Кур’єр залишає товар та йде, не вступаючи в контакт з клієнтом. Також кур’єр може відійти на кілька метрів, дочекавшись та переконавшись, що клієнт забрав своє замовлення. Якщо хвилюєтесь щодо чайових, то в деяких закладах це передбачено ще на етапі розрахунку онлайн.

Якщо ж безконтактної опції при замовленні немає, то кур’єр повинен притримуватись головних правил – він повинен бути в масці, рукавичках та з дезінфікуючими засобами.

Хоч продуктові магазини зараз і обмежують кількість покупців в залежності від площі, щодня там проходить чимало людей і йдучи в супермаркет ви більше наражаєте себе на небезпеку, аніж замовляючи продукти та їжу онлайн. Адже кількість людей, з якими ви контактуватимете, точно менша. Таким чином ви руйнуєте передавальний ланцюг.

Недоведені ризики

Професор з Університету штату Північна Кароліна Бенджамін Чепмен вважає, що наразі немає даних про те, яка кількість вірусу є мінімально достатньою для зараження. Однак він зазначає, що навіть якщо хворий працівник ресторану чхне у ваш салат із сирих овочів, ризик лишається мінімальним. У дослідженні, опублікованому 2018 року в Current Opinion in Virology, пояснюється, що респіраторні інфекції не можуть репродукуватися у шлунково-кишковому тракті. Якщо говорити прості, то щоб заразитися, потрібно вдихнути салат.

Уявімо, що ви їсте руками ту їжу, яку приготувала інфікована людина, й одночасно торкаєтеся обличчя. У такому випадку Чепмен пояснює, що коли, наприклад, бургер потрапив вам у руки, кількість вірусу на ньому вже занадто низька, аби вас заразити.

І пам’ятайте, мити руки, обробляти продукти та притримуватись банальних правил гігієни слід не лише під час пандемії коронавірусу. Це правила, яких вчили нас з дитинства і правила, актуальність та важливість яких ми розуміємо саме зараз.

Проєкт створено за підтримки МХП.