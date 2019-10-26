Як відрізнити отруйний гриб від їстівного – інфографіка

Осінь чудова пора для збирання грибів. На жаль, недосвідчені грибники часто нехтують правилами безпеки. У 95% випадків отруєння настає через неправильне розпізнавання гриба – коли отруйний гриб приймають за їстівний.

Пропонуємо інфографіку, яка допоможе відрізнити їстівні гриби від двійників.

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Як відрізнити їстівні гриби від отруйних

Опеньки та помилкові опеньки



Помилкові опеньки відносять до категорії умовно-їстівних

Деякі представники даного сімейства хоч і називаються помилковими, все ж відносяться до категорії умовно-їстівних.

Це означає, що при проведенні тривалої термічної обробки їх можна вживати в їжу. Деякі види помилкових опеньків, потрапляючи в організм, викликають лише легке отруєння, а інші можуть призвести навіть до тяжких наслідків.

Маслюки та помилкові маслюки



Отруйні маслюки трапляються рідко

Помилкові маслюки бувають як просто неїстівні, та і отруйні. Останні зустрічаються рідко.

Вживання неїстівних маслюків спричинить розлад шлунково-кишкового тракту. А от вживання отруйних маслюків може призвести і до летального результату.

Лисички та помилкові лисички



Помилкові лисички можуть викликати галюцинації

Отруєння помилковими лисичками провокує діарею, блювоту та слабкий галюциногенний ефект.

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Білий гриб та сатанівський гриб



Сатанинський гриб дуже небезпечний для споживання

У спеціалізованій літературі сатанинські гриби відносять до умовно-їстівних. Позаяк, їсти їх без тривалого вимочування і варіння протягом менш як 10 годин не можна.

Лісова печериця та бліда поганка



Бліду поганку легко відрізнити від їстівних грибів

Значна частина отруєнь Блідою поганкою завершуються смертю протягом 58 днів після отруєння.

Правила для грибників

– Якщо ви сумніваєтеся в тому, що це за гриб, не беріть його.

– В жодному разі не збирайте гриби вздовж дороги. Вони можуть містити солі важких металів та інші небезпечні речовини.

– Не збирайте врожай в целофанові пакети – так гриби швидко зав’януть.

– Перш ніж покласти гриб в кошик, уважно огляньте його з усіх боків, ніжка має бути цілою.

– Вдома переберіть гриби, ще раз уважно перегляньте кожен, почистьте та відваріть.