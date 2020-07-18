Під час відпочинку влітку цього року варто пам’ятати не тільки про пандемію коронавірусу, а й про інші небезпеки, які можуть нашкодити здоров’ю. У лісах і парках зустрічаються рослини, які виглядають привабливо, але насправді можуть бути дуже небезпечними.

Небезпечні рослини ростуть на території України, майже в усіх областях, зазначає "Укрінформ". Детальніше про період цвітіння та про небезпеку, яку вони становлять – читайте в матеріалі.

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Небезпечні рослини

Амброзія

Одним із найнебезпечніших рослинних алергенів – є амброзія. У світі існує близько 40 різновидів амброзії. А цвіте вона з кінця липня і аж до перших приморозків.

В Україні зустрічається тільки полинолиста амброзія, яка виявлена була в 1925 році. Наразі цей бур’ян розповсюджений в 21 області. Амброзія заразила понад 1 мільйон гектарів землі. Вчені зазначають, що момент поширення цієї рослини набуло характеру екологічної катастрофи під назвою "амброзієва чума".

Полин

Полин поширюється по всій Україні біля річок, на засмічених місцях, городах, полях, у садах і пасовищах. Загалом у світі зустрічається близько 400 різновидів цієї рослини, а в Україні – 170 видів.

Цвіте полин з липня до вересня. Відповідно до походження, полин як і амброзія входить до родини айстрових і 40% всіх чутливих до пилку амброзії – чутливі й до пилку полину.

Болиголов плямистий

Ця рослина росте по всій території України, а цвітіння припадає з травня до вересня.

Болиголов плямистий дуже отруйний, але найбільш токсичним є недозріле насіння. Ця рослина має п’ять отруйних алкалоїдів. Найбільш небезпечний є коніїн – сильна отрута, яка має нервово-паралітичну дію на організм. При отруєнні болиголовом плямистим у людини з’являється сильний головний біль, запаморочення, підвищується тиск, а також можливе прискорене серцебиття та нудота.

Настінниця розлога

За різними даними, рід настінниця налічує від 5 до 30 видів, але найбільш відомими є настінниця розлога та настінниця лікарська.

Настінниця викидає пилок впродовж 6 місяців – з травня до жовтня. Алергенність пилку оцінюють у 4 бали за 5 шкалою. До пилку настінниці розлогої чутливі майже 5% українців, хворих на поліноз.

Настінницю можна зустріти у Європі, Африці, Азії та на Кавказі. А росте вона біля стін різних будівель, на схилах скель, в чагарниках і в лісах.

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Тимофіївка

А ось тимофіївка колоситься зі середини червня і до кінця місяця. Основною причиною алергії – є пилок. До її алергенів сенсибілізовані близько 40% хворих на поліноз українців.

Тимофіївку використовують як газонну траву, тому найкраща профілактика сезонної алергії – це косіння газонів до початку цвітіння трави.

Борщівник

В Україні розповсюджені два види цієї токсичної рослини: борщівник Сосновського та борщівник Мантегацці. Обидва види походять з Кавказу.

Борщівник росте до трьох метрів заввишки і має велике листя, яке нагадує розсічений лопух, а квіти у формі парасольки. Росте він на берегах річок, у заплавних лісах, луках, вздовж доріг і залізниць.

Рослина виділяє коричневий сік, який отруйний для людини. Якщо токсичний сік потрапив на шкіру, потрібно негайно ретельно промити ці ділянки і постаратися не перебувати на сонці впродовж 2 – 3 днів. Якщо опік утворився – потрібно звернутись до лікаря.

Дурман звичайний

Дурман росте в сирих місцях, біля доріг, житлових будинків по всій Україні.

Рослина має великі білі квіти в вигляді труб і велике листя. А цвіте дурман протягом всього літа. Хоч дурман отруйний весь, але особливо токсичним є насіння дурману.

Після отруєння в людини з’являються такі симптоми: розширені зіниці, внутрішньоочний тиск, прискорене серцебиття головний біль та блювота.

Беладонна

Беладонна має високі стебла і привабливі плоди, що схожі на ягоди вишні і мають солодкий смак. Вона росте на узліссях, біля річок, а також полюбляє рости в букових та дубових лісах.

Цвіте в червні та липні, а плоди дозрівають у липні – серпні.

Для людини найнебезпечнішим є плід беладонни. Саме він викликає отруєння. Перші ознаки: у людини хрипить голос, пересихає горло, частішає серцебиття, розширюються зіниці. Отруєння плодами беладонни може мати летальні наслідки, або параліч легенів або судинну недостатність.

Блекота чорна

Блекота чорна має дуже неприємний запах і виростає до півтора метра заввишки. Також має липке листя і великі квіти брудно-білого чи жовтуватого кольору з ворсинками.

Росте вона біля доріг, біля житлових будинків і на полях. Цвіте в червні – липні, а насіння дозріває у липні – серпні.

Отруїтись блекотою можна, спробувавши насіння або молоді паростки. Через 10 – 20 хвилин з’являються перші ознаки отруєння: пересихає в горлі, з’являється хрипота, червоніє шкіра та збільшуються зіниці. У тяжкому випадку людина може знепритомніти або впасти в кому.

Віх отруйний, або цикута

Цикута росте на заплавних луках, поруч із річками та озерами. Рослина має розгалужене стебло, двопере і трьохпере листя. Протягом цвітіння на ньому з’являються білі маленькі квіти, які утворюють парасольку.

Особливо отруйне кореневище. Якщо віх потрапив до шлунку, то впродовж 20 хвилин з’являються пронос і блювота. Також серед розповсюджених симптомів – підвищене слиновиділення, біль у животі та напади, які можуть призвести до смерті.



Небезпечні рослини, які ростуть в Україні / Інфографіка 24 каналу