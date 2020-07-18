Во время отдыха летом в этом году стоит помнить не только о пандемии коронавируса, но и о других опасностях, которые могут навредить здоровью. В лесах и парках встречаются растения, которые выглядят привлекательно, но на самом деле могут быть очень опасными.

Опасные растения растут на территории Украины, почти во всех областях, отмечает "Укринформ". Подробнее о периоде цветения и об опасности, которую они представляют – читайте в материале.

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Опасные растения

Амброзия

Одно из самых опасных растительных аллергенов – амброзия. В мире существует около 40 разновидностей амброзии. А цветет она с конца июля и до первых заморозков.

В Украине встречается только полыннолистная амброзия, которая обнаружена была в 1925 году. Сейчас этот сорняк распространен в 21 области. Амброзия заразила более 1 миллиона гектаров земли. Ученые отмечают, что момент распространения этого растения приобрело характер экологической катастрофы под названием "амброзиева чума".

Полынь

Полынь распространена по всей Украине возле рек, на сорных местах, огородах, полях, в садах и пастбищах. В целом в мире встречается около 400 видов этого растения, а в Украине – 170 видов.

Цветет полынь с июля до сентября. Полынь как и амброзия входит в семейства астровых и 40% всех чувствительных к пыльце амброзии – чувствительные и к пыльце полыни.

Болиголов пятнистый

Это растение растет по всей территории Украины, а цветение приходится с мая до сентября.

Болиголов пятнистый очень ядовит, но наиболее токсичным является недозрелые семена. Это растение имеет пять ядовитых алкалоидов. Наиболее опасным является кониин – сильный яд, который оказывает нервно-паралитическое действие на организм. При отравлении болиголовом пятнистым у человека появляется сильная головная боль, головокружение, повышается давление, а также возможно учащенное сердцебиение и тошнота.

Постенница иудейская

По разным данным, род постенницы насчитывает от 5 до 30 видов, но наиболее известны постенница иудейская и постенница лекарственная.

Постенница выбрасывает пыльцу в течение 6 месяцев – с мая по октябрь. Аллергенность пыльцы оценивается в 4 балла по 5 шкале. К пыльце постенницы иудейской чувствительны почти 5% украинцев, больных поллинозом.

Постенницу можно встретить в Европе, Африке, Азии и на Кавказе. А растет она возле стен различных зданий, на склонах скал, в зарослях и в лесах.

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Тимофеевка

А вот тимофеевка колосится с середины июня и до конца месяца. Основная причина аллергии – пыльца. К ее аллергенам сенсибилизированны около 40% больных поллинозом украинцев.

Тимофеевку используют как газонную траву, поэтому лучшая профилактика сезонной аллергии – это кошения газонов до начала цветения травы.

Борщевик

В Украине распространены два вида этого токсичного растения: борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци. Оба вида происходят с Кавказа.

Борщевик вырастает до трех метров высотой и имеет большие листья, которые напоминают рассеченные лопухи, а цветы в форме зонтика. Растет он на берегах рек, в пойменных лесах, лугах, вдоль дорог и железных дорог.

Растение выделяет коричневый сок, который ядовит для человека. Если токсичный сок попал на кожу, нужно немедленно тщательно промыть эти участки и постараться не находиться на солнце в течение 2 – 3 дней. Если ожог образовался – нужно обратиться к врачу.

Дурман обыкновенный

Дурман растет в сырых местах, у дорог, жилых домов по всей Украине.

Растение имеет крупные белые цветы в виде труб и большие листья. А цветет дурман в течение всего лета. Дурман ядовит весь, но особенно токсичными являются семена дурмана.

После отравления у человека появляются следующие симптомы: расширенные зрачки, внутриглазное давление, учащенное сердцебиение, головная боль и рвота.

Белладонна

Белладонна имеет высокие стебли и привлекательные плоды, похожие на ягоды вишни и имеющие сладковатый вкус. Она растет на опушках, около рек, а также любит расти в буковых и дубовых лесах.

Цветет в июне и июле, а плоды созревают в июле – августе.

Для человека наиболее опасным является плод белладонны. Именно он вызывает отравление. Первые признаки: у человека хрипит голос, пересыхает горло, учащается сердцебиение, расширяются зрачки. Отравление плодами белладонны может привести к летальному исходу, или параличу легких или сосудистую недостаточность.

Белена черная

Белена черная имеет очень неприятный запах и вырастает до полутора метров высотой. Также имеет липкие листья и крупные цветы грязно-белого или желтоватого цвета с ворсинками.

Растет она у дорог, возле жилых домов и на полях. Цветет в июне – июле, а семена созревают в июле – августе.

Отравиться беленой можно, попробовав семена или молодые побеги. Через 10 – 20 минут появляются первые признаки отравления: пересыхает в горле, появляется хрипота, краснеет кожа и увеличиваются зрачки. В тяжелом случае человек может потерять сознание или впасть в кому.

Вёх ядовитый, или цикута

Цикута растет на пойменных лугах, рядом с реками и озерами. Растение имеет разветвленный стебель, дважды и триждыперистые листья. В течение цветения на нем появляются белые маленькие цветы, которые образуют зонтик.

Особенно ядовито корневище. Если вех попал в желудок, то в течение 20 минут появляются понос и рвота. Также среди распространенных симптомов – повышенное слюноотделение, боль в животе и приступы, которые могут привести к смерти.

Опасные растения, которые растут в Украине / Инфографика 24 канала