Коли людина з коронавірусом перестає бути заразною: нове дослідження

Нове дослідження показало, що пацієнти з COVID-19 не можуть заражати інших людей через 11 днів після інфікування. Так відбувається навіть якщо в організмі все ще залишається коронавірус, який виявляють тести.

До такого позитивного висновку дійшли вчені з Сінгапуру, пише New York Post.

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Скільки людина може передавати коронавірус

При цьому заразність зберігається в період від 7 до 10 днів після появи класичних ознак хвороби, серед яких висока температура, а також сухий кашель. Але всі спроби ізолювати COVID-19 і виділити його культуру через 11 днів після початку симптомів закінчилися безрезультатно.

Такими є результати роботи вчених Національного центру інфекційних хвороб та Академії медицини Сінгапуру, в яких взяли участь 73 пацієнти з коронавірусом.

Через 11 днів коронавірус не передається / unsplash.com

Позитивні тести підтверджували, що вірус з організму пацієнтів не зник через два тижні, але його було недостатньо для інфікування.

Ґрунтуючись на зібраній інформації з моменту початку пандемії COVID-19, ми можемо сказати, що інфекційний період коронавірусу у пацієнтів з симптомами становить близько двох днів перед початком появи симптомів і зберігається протягом 7-10 днів після,

– пишуть автори дослідження.

За словами науковців, кількість активних реплікацій вірусних частинок швидко знижується після першого тижня, і обсягу вірусу, не достатнього для інфікування інших людей на другому тижні хвороби.