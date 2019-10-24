Чи вимиває кава кальцій з організму
При вживанні кави в організмі змінюється кислотно-лужний баланс на користь кислот. Нейтралізуючи вплив кофеїну, запаси кальцію вивільняються, а потім виводяться з організму.
Таким чином, одна чашка напою виводить з кісток близько 6 мг кальцію – розповідає дієтологиня Світлана Фус.
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Оптимальна доза кави
Якщо ви випиваєте 1-2 чашки кави в день, шкоди це не принесе. В таких випадках необхідно пам’ятати, що навіть корисна їжа, в надлишку, може приносити організму шкоду.
Тому якщо в день ви вживаєте по три-чотири чашки, то через деякий час ця кількість може виявитися критичною для вашого здоров’я.
Кава в надлишку також перешкоджає засвоєнню кальцію в кишківнику, що теж негативно позначається на стані здоров’я. Заповнити дефіцит часом буває досить проблематично.
Чотири чашки кави вже здатні виводити кальцій з організму.
Симптоми нестачі кальцію в організмі
- Поява проблем із зубами.
- М’язові судоми.
- Порушення в роботі серця.
- Больові відчуття в кістках.
На початку перебігу захворювання не становить серйозної небезпеки. Дефіцит можна досить легко заповнити. Але якщо вчасно не помітити вимивання з кісток цієї речовини, можуть наступити важкі наслідки. Зокрема, може розвинутися остеопороз.
Заповнити втрачений кальцій можна продуктами, багатими цим мінералом: сир, мигдаль, кунжут, різні види капусти.
Для того щоб впевнено говорити про дефіцит кальцію в організмі не варто керуватися виключно симптомами. При появі перших ознак слід звернутися за консультацією до фахівця. Ймовірно, вам доведеться пройти медичне обстеження.
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