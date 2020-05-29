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Кожен десятий хворий на діабет помирає від COVID-19 у перший тиждень після зараження

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Перебіг коронавірусу при діабеті
Перебіг коронавірусу при діабеті / EPA

Цукровий діабет вважають значним фактором ризику важкої форми COVID-19. Вчені з Франції провели перше дослідження, щоб вивчити саме цю категорію пацієнтів та шляхи лікування і ризики смертності. Виявилося, що кожен десятий пацієнт помирає впродовж першого тижня хвороби. Більшість з них становлять чоловіки.

Вчені проаналізували дані 1317 пацієнтів з діабетом, які проходили лікування від COVID-19 в березні 2020 року. У 89% людей був цукровий діабет другого типу. Спостереження показали, що через тиждень 20% пацієнтів потребували штучної вентиляції легенів, а ще 10% померли.

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Діабет – група ризику COVID-19

65% усіх хворих склали чоловіки. Середній вік склав 70 років. Ускладнення на тлі діабету і літній вік збільшували смертність.

Так, мікро- та макросудинні ускладнення більш ніж удвічі збільшували ймовірність летального результату протягом тижня. Високий індекс маси тіла підвищував ризик необхідності проведення штучної вентиляції легенів і також був пов'язаний з вищим ризиком смертності від COVID-19.

Втім, важливо зазначити, що інсулін та інші види терапії для контролю рівня глюкози в крові не підвищували ризиків важких форм коронавірусу.

Оцінка ймовірність смерті від коронавірусу при наявності діагнозу – діабет, показала, що чоловіки мають вищі ризики, ніж жінки,
– зазначили автори.

На цей час команда продовжує дослідження і планує опублікувати результати дослідження за участю близько 3 тисячі пацієнтів з цукровим діабетом.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Діабет Медицина дослідження Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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