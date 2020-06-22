За кілька місяців після спалаху поширення нового коронавірусу лікарі в Англії та інших країнах заявили, що люди з діабетом I або II типів мають підвищений ризик летального результату від COVID-19.

Згодом група вчених дослідила, що коронавірус може викликати діабет у здорових людей. Про це пише видання Science Alert.

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Висновок вчених заснований на випадку у Китаї, коли молодий чоловік після перенесеного коронавірусу захворів кетоацидозом – однієї з важких форм цукрового діабету. Людина раніше не мала жодних хронічних захворювань.

Крім того, медики відзначають, що під час спалаху атипової пневмонії в 2002-2004 роках, також викликаної коронавірусом, були зареєстровані випадки появи гострого діабету. При інших типах пневмоній подібного явища не спостерігалося.

У більшості випадків діабет зникав протягом приблизно трьох років, однак у 10 відсотків пацієнтів він залишився.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу