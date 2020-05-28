У Львові медики, які борються з СOVID-19, досі чекають обіцяних доплат: яка ситуація в лікарнях

Лікарі, які працюють із хворими на коронавірус, досі чекають на обіцяні урядом доплати. 17 медзакладів Львівщини подалися на спеціальні "коронавірусні пакети" від Національної служби здоров'я. Це гроші, які лікарні мають витрачати на тестування пацієнтів, медичну допомогу і оплату праці. Зараз же, окрім одноразових виплат від міста і області, медики отримують звичайні зарплати.

Яка ситуація в лікарнях Львівщини – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Загалом із Львівщини на фінансування від НСЗУ подалися 17 медзакладів, які працюють з хворими на COVID-19.

Пакети, на які подалися заклади – різнотипні:

на тестування,

на стаціонарну допомогу,

на першу медичну допомогу.

► Інфекційна лікарня Львова

Інфекційна лікарня у Львові – передова у боротьбі з коронавірусом: зараз тут перебувають понад 150 хворих. Щоб їхнє лікування було безкоштовним, а медзаклад мав усе необхідне для цього, держава має виділяти додаткові кошти. Медики підписали угоду з Національною службою здоров'я ще 2 тижні тому та чекають на обіцяні виплати: а це понад 11 мільйонів гривень за квітень – травень.

"Вперше була доплата в розмірі одного посадового окладу від Львівської обласної ради, другий раз отримали всі медичні працівники, які надають допомогу хворим з коронавірусною інфекцією по 10 тисяч, це — від Львівської міської ради. Надалі була одноразова доплата за березень, оскільки ми працюємо з 12 березня", – пояснив заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні Ігор Берник.



Інфекційна лікарня у Львові – передова у боротьбі з коронавірусом / Скриншот



В лікарні чекають на обіцяні виплати – а це понад 11 мільйонів гривень за квітень – травень / Скриншот

► Цетральна лікарня у Стрию

З 16 травня центральна лікарня у Стрию (Львівська область) приймає лише пацієнтів з COVID-19. Лікарі поділились на бригади, які чергують позмінно.

"Особливо важко молодшому і середньому персоналу. Окуляри запотівають, маска заважає, а ін'єкції у двох рукавичках робити важко. Ми намагаємося у "брудній" зоні перебувати до 4-х годин", – розповів завідувач пульмонологічного відділення Роман Цапар.

Лікарні з обладнанням допомогли навколишні громади, а тепер чекають на рішення від Нацслужби здоров'я.

"Ми подали пропозицію в НСЗУ щодо пакета послуг на COVID-19, наразі час очікуємо ще на підписання угоди. Позиція наша прийнята як така, що відповідає всім вимогам", – зазначив головний лікар Стрийської міської лікарні Осип Бегей.



Стрийській лікарні з обладнанням допомогли навколишні громади / Скриншот

19 травня на сайті Офісу Президента була оприлюднена інформація про те, що майже всі області виплатили березневі надбавки до 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом. Три області мали зробити це найближчими днями. Інформацію про виплати березневих надбавок лікарям озвучив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час наради в Президента України Володимира Зеленського.