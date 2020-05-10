Заробітна плата лікарів: Степанов розповів скільки мають отримувати медики

Заробітна плата лікарів в Україні повинна складати, як мінімум, 25 тисяч гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю ТСН.

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Міністр пояснив, що планують робити поступово і вже у 2020 році зарплату медикам хочуть підвищити на 50% від нинішнього рівня.

Коли ми говоримо про підвищення зарплат (на 50% – 24 канал), нам треба внести зміни в державний бюджет. За нашими підрахунками, це близько 11 мільярдів гривень, якщо беремо за базову зарплату в березні цього (2020 – 24 канал) року. Для цього треба вносити зміни до держбюджету, щоб зарплата була підвищена з 1 липня 2020 року", – пояснив глава МОЗ.



Максим Степанов / Фото ua.news

Також Максим Степанов розповів про розмір ринкової зарплати у медиків. Він зазначив, що законом про державні гарантії медичних працівників передбачено 250% від середнього рівня зарплати на липень попереднього року. Якщо ми беремо так, то зарплата повинна бути не менше 25 тисяч гривень, якби ми повернулися до 2019 рік.

"Я не розумію, чому лікар-хірург повинен отримувати 4500 гривень, а той, хто приходить на посаду прокурора, отримує одразу 25 тисяч гривень. Я повністю за, щоб прокурор отримував 25 тисяч гривень. Я просто не розумію, чому лікар повинен отримувати менше. У якій країні це можливо?", – заявив міністр Степанов.



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