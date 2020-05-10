Заработная плата врачей: Степанов рассказал, сколько должны получать медики

Заработная плата врачей в Украине должна составлять, как минимум, 25 тысяч гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.

Интересно Не может быть никакой "уровниловки", – Степанов раскритиковал второй этап медреформы

Министр объяснил, что планируют делать постепенно и уже в 2020 году зарплату медикам хотят повысить на 50% от нынешнего уровня.

Когда мы говорим о повышении зарплат (на 50% – 24 канал), нам надо внести изменения в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это около 11 миллиардов гривен, если берем за базовую зарплату в марте этого (2020 – 24 канал) года. Для этого надо вносить изменения в госбюджет, чтобы зарплата была повышена с 1 июля 2020 года", – пояснил глава Минздрава.



Максим Степанов / фото ua.news

Также Максим Степанов рассказал о размере рыночной зарплаты у медиков. Он отметил, что законом о государственных гарантиях медицинских работников предусмотрено 250% от среднего уровня зарплаты на июль предыдущего года. Если мы берем так, то зарплата должна быть не меньше 25 тысяч гривен, если бы мы вернулись к 2019 году.

"Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 гривен, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тысяч гривен. Я полностью за, чтобы прокурор получал 25 тысяч гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно?", – заявил министр Степанов.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канал