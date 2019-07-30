Магнітні бурі у серпні 2019: коли варто очікувати метеоудари

Серпень – доволі спокійний місяць, сильних магнітних бур не спостерігається. Попри це, на початку серпня очікується збуренням магнітної сфери.

Два метеоудари очікуються 5 та 6 серпня, йдеться у прогнозі Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

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Попри це, вони не досягнуть рівня магнітної бурі.

Незначні магнітні коливання можливі 7, 11, 12, 13 і 24 серпня.

Медики радять робити зарядку вранці — кілька простих вправ покращать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.

Щоб простіше пережити збурення магнітної сфери – намагайтеся якомога менше перебувати під сонячними променями. Якщо у вас є хронічні захворювання, не забувайте регулярно приймати приписані лікарем медикаменти. Не завадять і заспокійливі засоби. Також уникайте великих фізичних навантажень.



Магнітні бурі у серпні 2019

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття

Досі немає ґрунтовних досліджень про те, що магнітні бурі впливають на відчуття людини. Прихильники впливу змін магнітного поля переконані, що зміни у магнітному полі впливають на серце та судини, а також на нервову систему.

Метеозалежність – що це? Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун застерігає: немає досі підтверджень про шкоду магнітосфери. Попри це, активність Сонця є постійною, а не лише під час магнітних збурень.

Здоров’я 24 радить простежити, чи справді на вас впливає сонячна активність, чи це симптоми інших захворювань, які можливо діагностувати та вилікувати.

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