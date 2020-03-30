Максима Степанова призначили міністром охорони здоров'я

Максим Степанов став новим очільником МОЗ. Це вже четвертий міністр охорони здоров'я за останні 7 місяців.

Верховна Рада проголосувала за призначення Степанова новим головою МОЗ.

До теми Новим очільником МОЗ став Максим Степанов: що про нього відомо

27 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради кандидатуру Степанова підтримали 246 депутатів.

Нагадаємо, що цього ж дня під час першого засідання ВР за призначення його кандидатури не вистачило голосів.

Присяга Степанова

У перший день призначення на посаду члена Кабміну Степанов присягнув на вірність українському народові.

Я, Степанов Максим Володимирович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України. Обстоювати права і свободи людини та громадянина. Дбати про добробут українського народу, сталий та демократичний розвиток суспільства,

– присягнув він.

Що відомо про Максима Степанова?

У 2017 – 2019 роках Степанов очолював посаду губернатора Одеської області. За цей термін він запустив телемедицину, відкрив найбільший в країні центр нефрології, створив "карти реперфузійних клінік" для пацієнтів з хворобами серця по всій області.

Також він запустив дистанційне навчання для школярів з віддалених сіл та побудував трасу Одеса-Рені.

Втім, 10 квітня 2019 року Порошенко відсторонив Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Офіційної причини такого рішення не було, натомість різні політичні сили подавали свою версію такого рішення.

Цікаво, що Максим Степанов сам розповідав про те, що вже багато років товаришує з Ігорем Палицею. Ігор Палиця – колишній очільник Одеської ОДА і бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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