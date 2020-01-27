Мер Уханя готовий піти у відставку

Ухань – місто, яке вважають джерелом спалаху коронавірусу. Його мер Чжоу Сяньван заявив про те, що готовий піти у відставку і зробить це в тому випадку, якщо його рішення про закриття міста розкритикує громада.

Також мер Уханя визнав, що на початку спалаху коронавірусу інформація подавалась не надто оперативно, повідомляє South China Morning Post.

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Втім він сподівається, що містяни увійдуть в його становище.

Інформація була озвучена не своєчасно, але я сподіваюся, що ви ввійдете в моє становище, адже це інфекційна хвороба. Згідно з відповідним законом, такі дані повинні оголошуватися мною, керівником місцевої влади, тільки після того, як я буду уповноважений (центральним урядом),

– пояснив Чжоу Сяньван.

Чжоу Сяньван вважає, що головне, аби закриття міста стало ефективними під час боротьби з поширенням вірусу й розуміє, що відповідальність за це рішення лежить на ньому і на секретарі парткому Уханю Ма Гоцяном.

Якщо Центральний уряд скаже, що народ не задоволений, ми готові піти у відставку,

– заявив Чжоу Сяньван.

Що відомо про китайський коронавірус

Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померла 81 людина. Загальна кількість інфікованих – близько 3000 осіб по всьому світу.

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.

Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.

У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 мільярда осіб.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай.

В аеропортах низки країн, враховуючи Україну, додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.

Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Нині він є у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США та Канаді.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

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