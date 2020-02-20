Мешканці Нових Санжар заблокували міст, щоб автобуси не проїхали до обсервації

Близько 200 містян стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити до санаторію автобуси з евакуйованими з Китаю людьми.

Під медцентром "Нові Санжари" досі відбуваються сутички. Протестувальників оточила поліція, Нацгвардія та ТОР патрульної поліції, пише Полтавщина.

Важливо: "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

Одна із місцевих мешканок заявила, що транспорт пропустять лише в тому випадку, якщо Володимир Зеленський поселить поруч із санаторієм своїх дітей.

Голова Новосанжарської райради Геннадій Супрун розповів, що до розблокування доріг залучили 3500 правоохоронців.

Натомість Володимир Зеленський сказав, що співчуває евакуйованим громадянам.

Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Впродовж двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні,

– заявив Володимир Зеленський на своєму Telegram-каналі.

У МОЗ наголошують на тому, що у пасажирів та членів екіпажу немає жодних симптомів застуди, але їм дуже потрібна підтримка та розуміння з боку громадян України.

Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.