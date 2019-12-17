Скандали у МОЗ: хто звільнився через незгоду з новим керівництвом

З листопада команду Міністерства охорони здоров'я почали покидати не лише люди, що стояли біля витоків медичної реформи, а й нові обличчя. Усі вони залишили свої посади через розбіжні цінності з новим керівництвом.

25 листопада з Міністерства охорони здоров'я у відставку пішла перша людина – очільник Національної служби здоров'я України Олег Петренко. Його звільнення викликало масу обурення й вслід за ним почали звільнятися й інші працівники МОЗ. Хто ще покинув Міністерство – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

До теми: Медреформа, яку нам обіцяли, вже неможлива, – Литовченко

Петренко заявив, що має різні фундаментальні цінності з новою командою МОЗ мають і це заважає йому працювати.

Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях, не допомагає знаходити спільну мову та постійно стає каменем спотикання,

– розповів голова НСЗУ.

Петренко вирішив дати новій політичній команді можливість впроваджувати реформу інакше, ніж він це робив щоденно. На звільнення Петренка відреагувала й колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун, назвавши це поганим сигналом для трансформації системи охорони здоров'я.

Вслід за Петренком про свою відставку заявила Ірина Литовченко. Окрім того, вона розповіла, що Міністерство покине більшість директорату МОЗ.

6 грудня Ірина Литовченко заявила про те, що добровільно звільняється з посади Керівниці директорату стратегічного планування та євроінтеграції. Станом на 9 грудня з директорату медичних послуг одностайно пішла група електронної медицини . В eHealth залишилася лише одна дівчина, яка згодом перейде в інше відомство. А з директорату громадського здоров'я на той час пішло вже два керівники експертних груп.



Хто пішов з Міністерства Охорони Здоров'я / moz.gov.ua

Ще пішла керівниця експертної групи вторинної та третинної допомоги, яка мала у квітні запускати реформу. За словами Литовченко, усі ці працівники пішли через розбіжність цінностей з новим керівництвом, а також через те, що в МОЗ стало неможливо працювати. Литовченко вважає, що згодом міністерство покинуть до половини людей.

Заходити у найскладнішу реформу країни з керівництвом, яке замість підтримки та побудови команди думає лише про власне крісло – це було б прикрим самогубством,

– розповіла Ірина Литовченко.

16 грудня Генеральний директор Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта розповів, що очільниця МОЗ Зоряна Скалецька вже прийняла його заяву на звільнення. Курпіта поділився, що з ним досі не обговорювали, яку роль гратиме Центр громадського здоров'я. Натомість йому видалось хибним подвійне твердження МОЗ стосовно створення мережі установ контролю за захворюваннями розвитку регіональних центрів громадського здоров'я.

Мені видається, що це подвійне трактування – хибне. Тому прийняв рішення дати новій політичній команді можливість втілити їх задуми,

– заявив Володимир Курпіта.

17 грудня Младена Качурець показала свою заяву на звільнення. За її словами, вона хоче працювати над втіленням ідей для трансформації системи, але не в цьому складі МОЗ.

Качурець додала, що погодилась стати заступником Міністра охорони здоров'я, адже думала, що нове політичне керівництво продовжить трансформацію системи охорони здоров'я. Проте вже з перших днів після призначення вона зрозуміла, що "про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться".

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.