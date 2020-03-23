На Тернопільщині вже другий хворий на коронавірус: деталі зараження чоловіка

На Тернопільщині офіційно підтвердили другий випадок коронавірусу Covid-19. Хворому 68 років, його госпіталізували у Тернопільську міську інфекційну лікарню, де під'єднали до апарту штучного дихання.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Читайте також: На Тернопільщині коронавірус підозрюють у 2 маленьких дітей

Відомо, що це мешканець Монастириського району. Пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

"О 20 год. 10 хв. 23 березня в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2.Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19", – йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру.

Що відомо про те, як заразився чоловік

Хворий – чоловік 68 років, житель села Конопківка Монастириського району. Зі слів родичів, йому різко стало зле, почав задихатися. Рідні викликали швидку, яка доправила його до медичного закладу.

За словами родичів, хворий чоловік контактував зі священиком із Заліщиків, в якого нещодавно виявили коронавірус.

Він та отець з Заліщиків разом перебували на похороні ще одного священика. На похороні того дня також було ще 12 отців та кількасот людей з Заліщицького та Монастириського району. Всі вони ставали до одного хреста і цілували розп'яття.

Хворому не відразу надали медичну допомогу

Родичі також розповідають, що після того, як чоловіку стало зле, вони намагалися викликати бригаду швидкої медичної допомоги з 13.00 до 18.00, але вони відмовлялися приїхати.

"З лінії 103 відправляли на урядову лінію, а з урядової – навпаки, на 103", – пригадують родичі.

Втім, о 18 бригада швидкої допомоги приїхала, медики були вдягнуті в захисні костюми.

Примітно, що рентген легень запалення не показав, але вже через кілька годин розвинулася ниркова недостатність, у хворого впав кров'яний тиск.

Мер Чорткова Володимир Шматько повідомив родині, що чоловік в дуже важкому стані і його негайно перевозять у Тернопіль, в інфекційне відділення, аби під'єднати до апарату штучного дихання та врятувати.

Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині

Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник;

Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації;

Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.