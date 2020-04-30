На Житомирщині від коронавірусу помер 18-річний хлопець

У Житомирській області від ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19, помер 18-річний хлопець.

Померлий мав також інші супутні захворювання. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Хлопець – родом із Попільнянського району. Як раніше зазначила заступниця голови ОДА, смерть настала 29 квітня від кровотечі на тлі тромбозу.

Коли він потрапив до лікарні, відразу була дуже велика загроза ускладнень. Ми надавали всю необхідну допомогу. Але, на жаль, нам не вдалося його врятувати його життя. Причиною, окрім коронавірусу, були інші патології,

– пояснив Бунечко.

Того ж дня у Житомирській центральній районній лікарні від коронавірусу помер ще один пацієнт – 85-річний мешканець села Піски.

Напередодні місцева влада вирішила послабити карантин в обласному центрі. Зокрема, з 1 травня дозволять працювати перукарням та продуктовим ринкам.

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