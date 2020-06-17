Добовий приріст на 17 червня нових випадків коронавірусу становить 142 557. Це новий рекорд за весь час пандемії.

Станом на ранок 17 червня у світі зафіксували 8 263 724 випадків інфікування коронавірусом, 446 122 летальні випадки. 4 321 388 людини одужали. Про це свідчать дані Worldometer.

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Кількість нових смертельних випадків також різко зросла – 6592.



Зросла смертність від коронавірусу / worldometers

Найбільше нових випадків зафіксували в Бразилії – 37278 випадків захворювання, в США - 25450, в Індії – 11135, Росії - 8248. Нові випадки захворювання виявили в 151 країні.



Кількість нових випадків в різних країнах / worldometers