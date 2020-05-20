Не вийшло: Зеленський пояснив, чому скасував 2 етап медреформи

Володимир Зеленський заявив, що перший етап медичної реформи непоганий, а другий треба переглянути. За його словами, коронавірус вніс корективи в бачення медичної системи та показав, що такий підхід, який намагались впровадити, зробив українців "медично голими".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня, пише 24 канал.

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За словами Зеленського, в первинці медичної реформи є хороші речі, які були зроблені. Але є також багато чого, на що не звертали увагу, і українці опинилися просто голі медично перед таким викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу.

Володимир Зеленський “Первинка медичної реформи дуже не погана, і багато медпрацівників задоволені. Але перше – не всі медики задоволені. Друге – COVID-19 показав, що реформи не вийшло”.

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Крім того, Зеленський висловився щодо зарплати медичним працівникам. Він заявив, що її потрібно переглядати не тільки для медиків, а й, наприклад, для водіїв швидких.

Володимир Зеленський “Не може водій швидкої, який ризикує своїм життям, працювати за 4-5 тисяч гривень. Це ж неправильна реформа”.

Неправильним також є те, що всі психіатричні реформи та тубдиспансери виходять зі страйками через їх закриття.

Така реформа, за словами Зеленського, нерозумна.

"Вона – не для людей, вона точно не для лікарів, вона ні для кого, тому треба її переглядати", – додав Зеленський.

Що відомо про скасування другого етапу реформування медичної системи?З 1 червня змінюється фінансування медичних закладів. Це, відповідно, зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня. Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун попередила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.

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