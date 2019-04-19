Не пастила і сухофрукти: які солодощі корисні для зубів

Солодощі, які мають у твоєму складі цукор, погано впливають на стан зубів. А при постійному вживанні це призводить до виникнення карієсу.

Стоматолог Ольга Бистрова розповіла, як певні види солодощів впливають на зуби.

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1. Печиво, сушки, булки, тортики, тістечка та інші хлібобулочні вироби

При пережовуванні перетворюються на в'язку і липку масу, яка міцно прилипає до зубів і затримуємося на них надовго. Крім того, це прості вуглеводи. Їх переварювання (розщеплення) починається в порожнині рота. При цьому утворюються різні кислоти.

Тривале знаходження залишків такої їжі в порожнині рота сприяє стійкому зниженню pH (закисленню). Це й створює сприятливі умови для розвитку карієсу.

2. Льодяники, карамель, цукерки на паличках, чупа-чупси

Ці солодощі занадто довго знаходяться в ротовій порожнині. На розсмоктування таких солодощів йде іноді і 15 і 30 хвилин. Далі схема така ж – тривале зниження pH велика кількість кислот карієс.

Крім того смоктальні цукерки майже на 100% складаються з цукру. По суті, карамель – це варений цукор, який не корисний не тільки для зубів, але і для все організму.

3. Шоколадні цукерки

Вони теж перетворюються на липку та в’язку масу при пережовуванні і містять цукор. Тому звичайні шоколадки і шоколадні цукерки точно також не корисні для зубів.

Сухофрукти і пастила для зубів теж не є корисними солодощами. Бо хоч і містять «фруктовий, природний, натуральний цукор», але по факту це все одно прості вуглеводи, при травленні яких утворюються кислоти, які призводять до карієсу. Крім того, вони теж липкі, прилипають до зубів і затримуються на них надовго.

Найкориснішим серед солодощів є гіркий шоколад без цукру. Какао боби містять теобромін. Вчені встановили, що ця речовина виступає провідником кальцію в емаль. Буквально допомагає емалі "насититься" кальцієм.

Стоматолог радить вживати солодощі в міру і без фанатизму.

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