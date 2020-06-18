Новий антирекорд: в Україні за добу 829 нових хворих на COVID-19
Від учора в Україні зафіксували ще 829 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Відтак, станом на ранок 18 червня в країні зареєстровано 34 063 випадки зараження COVID-19.
Про епідеміологічну ситуацію в країні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу апарату РНБО України.
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Від початку пандемії на території країни коронавірус виявили у 34 063 людей. На жаль, 966 пацієнтів померли від ускладнень, 23 з яких за минулу добу.
Впродовж минулої доби виписали ще 504 пацієнти, внаслідок чого загальна кількість тих людей, що одужали – 15 447.
Нині зареєстрували 829 нових випадків зараження COVID-19. За останні два дні це вже другий антирекорд за кількістю нових хворих за добу. Вчора ж було зафіксовано 758 пацієнтів.
Захворюваність на COVID-19 в Україні стрімко зростає / Графіка РНБО
Львівська область й надалі б'є власні антирекорди. Нині в регіоні знову зареєстрували найбільшу кількість нових пацієнтів в Україні (+171).
Також багато, але значно менше нових випадків зараження виявили на Закарпатті (+74) та на Рівненщині (+73). Натомість у столиці зафіксували 58 нових хворих.
COVID-19 в областях України 18 червня
- Волинська область – 1 610;
- Дніпропетровська область – 1 021;
- Донецька область – 339;
- Житомирська область – 1 164;
- Закарпатська область – 1 882;
- Запорізька область – 541;
- Івано-Франківська область – 1 893;
- Кіровоградська область – 604;
- Київ – 4 048;
- Київська область – 2 119;
- Львівська область – 3 398;
- Луганська область – 68;
- Миколаївська область – 323;
- Одеська область – 1 188;
- Полтавська область – 287;
- Рівненська область – 2 572;
- Сумська область – 236;
- Тернопільська область – 1 542;
- Харківська область – 1 707;
- Херсонська область – 184;
- Хмельницька область – 587;
- Чернівецька область – 4 135;
- Черкаська область – 568;
- Чернігівська область – 448.
Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.