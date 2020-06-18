Від учора в Україні зафіксували ще 829 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Відтак, станом на ранок 18 червня в країні зареєстровано 34 063 випадки зараження COVID-19.

Про епідеміологічну ситуацію в країні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу апарату РНБО України.

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Від початку пандемії на території країни коронавірус виявили у 34 063 людей. На жаль, 966 пацієнтів померли від ускладнень, 23 з яких за минулу добу.

Впродовж минулої доби виписали ще 504 пацієнти, внаслідок чого загальна кількість тих людей, що одужали – 15 447.

Нині зареєстрували 829 нових випадків зараження COVID-19. За останні два дні це вже другий антирекорд за кількістю нових хворих за добу. Вчора ж було зафіксовано 758 пацієнтів.



Захворюваність на COVID-19 в Україні стрімко зростає / Графіка РНБО

Львівська область й надалі б'є власні антирекорди. Нині в регіоні знову зареєстрували найбільшу кількість нових пацієнтів в Україні (+171).

Також багато, але значно менше нових випадків зараження виявили на Закарпатті (+74) та на Рівненщині (+73). Натомість у столиці зафіксували 58 нових хворих.

COVID-19 в областях України 18 червня

Волинська область – 1 610;

Дніпропетровська область – 1 021;

Донецька область – 339;

Житомирська область – 1 164;

Закарпатська область – 1 882;

Запорізька область – 541;

Івано-Франківська область – 1 893;

Кіровоградська область – 604;

Київ – 4 048;

Київська область – 2 119;

Львівська область – 3 398;

Луганська область – 68;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 1 188;

Полтавська область – 287;

Рівненська область – 2 572;

Сумська область – 236;

Тернопільська область – 1 542;

Харківська область – 1 707;

Херсонська область – 184;

Хмельницька область – 587;

Чернівецька область – 4 135;

Черкаська область – 568;

Чернігівська область – 448.

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.



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