Обмін інтимними фото може серйозно нашкодити підліткам

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Інтимні фото шкодять підліткам
Інтимні фото шкодять підліткам / pixabay.com

Виявили зв’язки між підлітковим секстингом і психічним здоров’ям. Молодь, яка вдається до секстингу, у порівнянні з тими, хто цього не робив, частіше має кілька сексуальних партнерів, відчуває тривогу і депресію, вживає наркотики, а також рідше користується контрацепцією.

Секстинг – вид інтимного листування, коли користувачі надсилають одне одному оголені фото своїх статевих органів, частин тіла або себе в повний зріст.

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Але якщо пара в стосунках, у них був флірт, чи пара вже займалася сексом. Це зменшує ризик виникнення психічних розладів, повідомляє Mashble.

via GIPHY

Також надсилання власних інтимних фото може бути пов’язане з гормонами, коли підлітки традиційно вдаються до ризикованих речей.

Однак, батькам, вчителям і вихователям варто ознайомлювати дітей з цифровою безпекою та питаннями, що стосуються сексуального життя. Адже, коли в старших підлітків секстинг більш осмислений, то в молодших може нести більше небезпеки.

У дослідженні взяли участь понад 41 000 учасників віком від 12 до 17 років. Попередні дослідження теж намагалися виявити цей зв’язок, однак їхні результати були змішаними.

Обмін інтимними фото негативно впливає на психіку підлітків
Обмін інтимними фото негативно впливає на психіку підлітків

Натомість нова наукова праця дає переконливі докази того, що секстинг пов’язаний з ризикованою сексуальною поведінкою і різними проблемами психічного здоров’я. Водночас, для того, щоб зрозуміти причини та наслідки, потрібно більше досліджень.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Діти Секс
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