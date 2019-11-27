Ожиріння у чоловіків впливає на репродуктивну функцію
Понад 15% пар у фертильному віці мали проблеми із зачаттям дитини. У 50% випадків, коли пара не може досягти бажаної вагітності, справа в чоловіках. Примітно, що відсоток чоловіків із зайвою вагою зростає паралельно із проблемами народжуваності у всьому світі.
Дослідники з Тартуського університету (Естонія) підтвердили, що чоловіче ожиріння знижує фертильність і сприяє проблемам із зачаттям, інформує EurekAlert.
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В основному, чоловіча фертильність оцінюється на основі аналізу якості сперми, проте ще одним методом визначення потенціалу фертильності є вимірювання об’єму яєчок.
Дослідження свідчать, що чоловіки із меншим об’ємом яєчок частіше страждали від збільшення маси тіла та ожиріння.
Ожиріння у чоловіків змінює гормональний баланс та провокує розвиток проблем з ерекцією, – зазначила дослідниця Ехала-Алексєєва.
Факт, що збільшення ваги має негативну кореляцію з рівнем тестостерону, є незаперечним.
Надмірна вага впливає на рівень тестостерону
Чоловікам, які входять в групу ризику, необхідно підтримувати достатню фізичну активність та скорегувати раціон.
Дієта повинна включати фрукти, овочі та цільнозернові продукти.
Дослідники зазначають, що ожиріння значна та не єдина причина зниження фертильності. Куріння і зловживання алкоголем теж серйозно знижують якість сперми та підвищують ризики безпліддя.
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