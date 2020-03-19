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Перші два випадки коронавірусу підтвердили у Дніпропетровській області

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Перші два випадки коронавірусу зафіксували на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області 19 березня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус. Пацієнти, у яких виявили інфекцію, нещодавно повернулися з-за кордону.

Зараз вони обоє перебувають під пильним наглядом медиків, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Маємо два підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Пацієнти наразі отримують усю необхідну медичну допомогу. Ми зробимо усе, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції регіоном,
– заявив Бондаренко.

Наразі обласні медики виявляють усі контакти хворих на коронавірус пацієнтів. Надалі цих людей обстежать і забезпечать їхню ізоляцію. Самі ж інфіковані почуваються добре, їхній стан стабільний. 

В області діють дві лікарні, які можуть приймати пацієнтів з таким захворюванням – Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Вони розраховані на 430 людей.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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