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Пневмонія знищила легені за лічені дні: у Києві помер 30-річний чоловік із підозрою на COVID-19

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30-річний чоловік помер у Києві від пневмонії, у нього підозрювали коронавірус / Інстаграм Валерії В'юшиної

У Києві 6 квітня помер 30-річний Кирило В’юшин, у якого підозрювали COVID-19. Важку пневмонію чоловіку діагностували 19 березня. Його дружина Валерія в інстаграмі розповідала про перебіг хвороби чоловіка. Зокрема, жінка скаржилася, що "швидка" радила хворому сидіти вдома, попри температуру 40 та постійний кашель.

Як писала Валерія В'юшина в інстаграмі, її чоловікові тричі викликали "швидку", багато днів у нього трималася температура 40, але у госпіталізації відмовляли. 

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Температура 40 і відмови в госпіталізації

Кирила поклали в реанімацію та під'єднали до апарату ШВЛ 19 березня. Але, як каже В'юшина, бодай госпіталізації досягти було не просто.

Три "швидкі" й жодна з них не діагностувала, серед них і приватна, і навіть не намагалася! П'ять днів температура 40! Кашель просто дикий, без зупинки!
– розповіла жінка.

Причому "швидка" посилено намагалася відмовити в госпіталізації: "Мовляв, ще посидьте три дні, пийте противірусні". Госпіталізувати чоловіка вдалося тільки після категоричних наполягань.

Пневмонія, яка знищила легені за лічені дні

В'юшина написала, що у лікарні чоловікові "зробили тест на коронавірус – негативний" (госпіталізували Кирила саме з "підозрою на коронавірус"). Утім, жінка сумнівається, що коронавірус тут непричетний.

Скажіть, будь ласка, як за 5 днів у здорового молодого чоловіка могла розвинутися ось така пневмонія, і жодна "швидка" навіть не запідозрила або просто не хотіла розбиратися?
– обурювалася В'юшина.

"Пневмонія – найстрашніше ускладнення коронавірусу. Ця пневмонія зжирає легені буквально за лічені дні. Допомога таким пацієнта потрібна невідкладна, екстрена і постійна", – підсумувала В'юшина свою розповідь в інстаграмі.

24 березня Кирила перевезли в Інститут серця, але 6 квітня В'юшина повідомила, що її чоловік помер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двухсторонняя пневмония, реанимация, лежит под аппаратами. ⠀ Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась!! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол ещё посидите три дня и пейте противовирусное!!!!! ⠀ Мы настояли и нас забрали, думаете ему сбили температуру перед тем как заставить спуститься пройти и сесть в карету скорой? Нет! Он еле дошёл. А теперь лежит и ему запретили двигаться! Нас привезли в четвёртую больницу и начали обследовать. Я знала, что рентген может не показать полную картину и настояла на КТ. И все, там жесть ребята. Двухстороння жёсткая пневмония. Состояние между средним и тяжелым. Слава Богу, что мы не послушали скорую, а приехали! ⠀ Качают его в реанимации вторые сутки, я пишу и рыдаю. Спасибо врачам, что так следят за ним, спасибо @ninaradzievskaya что сказала куда обратиться. Нон-стопом делают процедуры Искренне надеюсь, что все обойдётся. Сделали тест на коронавирус, отрицательный. Весь персонал безумно внимательный и это мне даёт силы не скиснуть окончательно. ⠀ Общалась с главврачом, она контролирует состояние каждого пациента. Поэтому остаётся надеятся на то, что он сильный и справится! ⠀ Но скажите пожалуйста, как за пять дней у здорового молодого мужика могла развиться вот такая пневмония и ни одна скорая даже не заподозрила или просто не хотела разбираться???? ⠀ Поэтому, если у вас даже вторые сутки температура под 40 и кашель, кричите и трубите!!

Допис, поширений Жесткий Тренер Валерия Вьюшина (@coach_viushina)

Коронавірус в Україні станом на 7 квітня зафіксували у 1461 людини, випадків летальних – 45, одужали – 28.

Коронавірус
Що відомо про перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Медицина Лікування Здоров'я Новини Києва Новини України
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