Пневмонія знищила легені за лічені дні: у Києві помер 30-річний чоловік із підозрою на COVID-19
У Києві 6 квітня помер 30-річний Кирило В’юшин, у якого підозрювали COVID-19. Важку пневмонію чоловіку діагностували 19 березня. Його дружина Валерія в інстаграмі розповідала про перебіг хвороби чоловіка. Зокрема, жінка скаржилася, що "швидка" радила хворому сидіти вдома, попри температуру 40 та постійний кашель.
Як писала Валерія В'юшина в інстаграмі, її чоловікові тричі викликали "швидку", багато днів у нього трималася температура 40, але у госпіталізації відмовляли.
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Температура 40 і відмови в госпіталізації
Кирила поклали в реанімацію та під'єднали до апарату ШВЛ 19 березня. Але, як каже В'юшина, бодай госпіталізації досягти було не просто.
Три "швидкі" й жодна з них не діагностувала, серед них і приватна, і навіть не намагалася! П'ять днів температура 40! Кашель просто дикий, без зупинки!
– розповіла жінка.
Причому "швидка" посилено намагалася відмовити в госпіталізації: "Мовляв, ще посидьте три дні, пийте противірусні". Госпіталізувати чоловіка вдалося тільки після категоричних наполягань.
Пневмонія, яка знищила легені за лічені дні
В'юшина написала, що у лікарні чоловікові "зробили тест на коронавірус – негативний" (госпіталізували Кирила саме з "підозрою на коронавірус"). Утім, жінка сумнівається, що коронавірус тут непричетний.
Скажіть, будь ласка, як за 5 днів у здорового молодого чоловіка могла розвинутися ось така пневмонія, і жодна "швидка" навіть не запідозрила або просто не хотіла розбиратися?
– обурювалася В'юшина.
"Пневмонія – найстрашніше ускладнення коронавірусу. Ця пневмонія зжирає легені буквально за лічені дні. Допомога таким пацієнта потрібна невідкладна, екстрена і постійна", – підсумувала В'юшина свою розповідь в інстаграмі.
24 березня Кирила перевезли в Інститут серця, але 6 квітня В'юшина повідомила, що її чоловік помер.
Коронавірус в Україні станом на 7 квітня зафіксували у 1461 людини, випадків летальних – 45, одужали – 28.
Що відомо про перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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