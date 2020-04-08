Пневмонія знищила легені за лічені дні: у Києві помер 30-річний чоловік із підозрою на COVID-19

У Києві 6 квітня помер 30-річний Кирило В’юшин, у якого підозрювали COVID-19. Важку пневмонію чоловіку діагностували 19 березня. Його дружина Валерія в інстаграмі розповідала про перебіг хвороби чоловіка. Зокрема, жінка скаржилася, що "швидка" радила хворому сидіти вдома, попри температуру 40 та постійний кашель.

Як писала Валерія В'юшина в інстаграмі, її чоловікові тричі викликали "швидку", багато днів у нього трималася температура 40, але у госпіталізації відмовляли.

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Температура 40 і відмови в госпіталізації

Кирила поклали в реанімацію та під'єднали до апарату ШВЛ 19 березня. Але, як каже В'юшина, бодай госпіталізації досягти було не просто.

Три "швидкі" й жодна з них не діагностувала, серед них і приватна, і навіть не намагалася! П'ять днів температура 40! Кашель просто дикий, без зупинки!

– розповіла жінка.

Причому "швидка" посилено намагалася відмовити в госпіталізації: "Мовляв, ще посидьте три дні, пийте противірусні". Госпіталізувати чоловіка вдалося тільки після категоричних наполягань.

Пневмонія, яка знищила легені за лічені дні

В'юшина написала, що у лікарні чоловікові "зробили тест на коронавірус – негативний" (госпіталізували Кирила саме з "підозрою на коронавірус"). Утім, жінка сумнівається, що коронавірус тут непричетний.

Скажіть, будь ласка, як за 5 днів у здорового молодого чоловіка могла розвинутися ось така пневмонія, і жодна "швидка" навіть не запідозрила або просто не хотіла розбиратися?

– обурювалася В'юшина.

"Пневмонія – найстрашніше ускладнення коронавірусу. Ця пневмонія зжирає легені буквально за лічені дні. Допомога таким пацієнта потрібна невідкладна, екстрена і постійна", – підсумувала В'юшина свою розповідь в інстаграмі.

24 березня Кирила перевезли в Інститут серця, але 6 квітня В'юшина повідомила, що її чоловік помер.

Коронавірус в Україні станом на 7 квітня зафіксували у 1461 людини, випадків летальних – 45, одужали – 28.



Що відомо про перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу