Політики будуть лікуватися у палатах, які самі ж збудували, без VIP-умов, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не повинно бути особливих умов в лікарнях для політиків чи бізнесменів і ніяких VIP-палат. Вони будуть лікуватися в тих, що побудували за 28 років.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час звернення до українців.

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Прем'єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для" членів ЦК,

– сказав він у зверненні до українців.

Зеленський зазначив, що в жодного політика чи бізнесмена в державних і комунальних лікарнях не буде краще умов, ніж у звичайного українця.

Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте як це - не мати можливості лікуватися в Швейцарії чи Ізраїлі, – зазначив Зеленський.

За його словами, не буде ніяких винятків і для перших осіб держави: президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради.

А ще я настійно рекомендую керівникам медичних установ не перетворюватися в готельєрів, не займатися торгівлею палатами або облаштуванням ординаторських під перебування якихось" шишок". Інакше будуть санкції,

– зауважив Зеленський.

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