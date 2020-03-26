Політики будуть лікуватися у палатах, які самі ж збудували, без VIP-умов, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не повинно бути особливих умов в лікарнях для політиків чи бізнесменів і ніяких VIP-палат. Вони будуть лікуватися в тих, що побудували за 28 років.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час звернення до українців.
Читайте також: Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу в Україні: головне
Прем'єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для" членів ЦК,
– сказав він у зверненні до українців.
Зеленський зазначив, що в жодного політика чи бізнесмена в державних і комунальних лікарнях не буде краще умов, ніж у звичайного українця.
Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте як це - не мати можливості лікуватися в Швейцарії чи Ізраїлі, – зазначив Зеленський.
За його словами, не буде ніяких винятків і для перших осіб держави: президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради.
А ще я настійно рекомендую керівникам медичних установ не перетворюватися в готельєрів, не займатися торгівлею палатами або облаштуванням ординаторських під перебування якихось" шишок". Інакше будуть санкції,
– зауважив Зеленський.
Новина доповнюється
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.