Помер священник, в якого першим на Тернопільщині виявили коронавірус
У Тернопільській області вранці 6 квітня від коронавірусу помер священник Олег Винников із міста Заліщики. У 57-річного чоловіка першим в регіоні лабораторно діагностували COVID-19.
Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом повідомляє у фейсбуці, що хворий проходив лікування у місцевій лікарні швидкої допомоги. Однак в останні дні стан священослужителя серйозно погіршився.
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Помер чоловік із міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Останніми днями його стан погіршився, пацієнта підключили до апарата штучної вентиляції легенів. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер,
– повідомляє штаб.
До слова, 9 березня священник Винников був на похороні у селі Швейків Монастириського району. Там від нього коронавірусом заразився 68-річний чоловік, який, на жаль, 25 березня помер.
Окрім того, рятувальники одразу після виявлення у священослужителя коронавірусу, провели дезінфекцію церкви Пресвятого Серця Христового у Заліщиках, де він служив.
Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині
COVID-19 діагностували вже у 160 осіб в Тернопільській області. На жаль, від початку пандемії у регіоні померли троє осіб: 68-річний житель Монастирського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний священник із Заліщиків.
Що цікаво, за останню добу – 5 квітня – на Тернопільщині не зафіксували жодного нового випадку.
Де на Тернопільщині є хворі на коронавірус
- 106 – жителі Монастириського району,
- 18 – жителі Заліщицького району,
- 13 – жителі Козівського району,
- 8 – жителі міста Тернополя,
- 7 – жителі Кременецького району,
- 3 – жителі Бучацького району,
- 3 – жителі Підгаєцький район,
- 1 – житель Тернопільського району,
- 1 – житель Бережанського району.
Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу
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