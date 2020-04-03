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Понад 100 людей під загрозою: померлу жінку від коронавірусу поховали без дотримання норм

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У районній лікарні міста Олешки, що на Херсонщині, від коронавірусу померла 69-річна медсестра. Інфекцію у неї виявили посмертно і поховали жінку без дотримання належних санітарних норм. Через це під загрозою опинилися понад 100 людей.

Медиків, які могли контактувати з інфікованою відправили на обсервацію. Але згодом з'ясувалося, що в групі ризику не лише колеги померлої, а й всі, хто був на похороні, адже її ховали у відкритій домовині.

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У сільській раді заявили, лікарі запевнили, що коронавірусу у жінки немає. Але результат тесту прийшов одразу після похорону.

"Родичів померлої медсестри сповістили, що жінці зробили тест і результати лабораторного дослідження очікуються. Проте ті наполягли, щоб видати тіло померлої "без розтину". Законних підстав відмовити у головного лікаря не було", – написав у фейсбуці головний лікар області Віктор Короленко.

Уже після скандалу, в обласному Департаменті здоров'я пообіцяли розібратися. Родичі жінки казали, що їх обдурили.

Нам видали тіло, повідомили про відсутність у померлої COVID-19. Дозволили поховати її без необхідних засобів. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності лікаря Шовкуна Олександра Олександровича. Закликаємо владу припинити публікувати відверту брехню,
– заявила племінниця померлої Марина Гребінська.

Дивіться відеозвернення родичів загиблої:

Головний санітарний лікар України зазначив, що ховати померлу мали за суворими нормами. Наразі правоохоронці розбираються, чому правила проігнорували, а тіло рідним видали без результату ПЛР-тесту.

Коротко про різницю між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу
Коротко про різницю між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу

Село Олешки – карта:

 

Автор: Марина Савченко
Теги: Здоров'я Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Жертви Лікування Новини Херсона Карантин в Україні 2020
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