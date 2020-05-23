Чи потрібно дітям носити маски в дитсадках: відповідь МОЗ

З 25 травня в Україні дозволять роботу дитячих садків. Степанов запевнив, що інформація про обов'язкову наявність маски у дитини в дитсадку не відповідає дійсності.

МОЗ не давало рекомендацій щодо носіння масок дітьми у дитячих садках, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 травня, повідомляє 24 канал.

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У рекомендаціях МОЗ для дитячих садочків та закладів такого типу немає пункту про обов'язкове носіння захисних масок.

З 25 травня ми справді даємо можливість відновити роботу дошкільних навчальних закладів, якщо це дозволяє епідемічна ситуація в регіоні. В наших рекомендаціях немає вимоги, щоб діти постійно перебували в масках,

– заявив Максим Степанов.

Водночас міністр закликав уважніше читати вимоги та рекомендації й закликав ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію. За його словами, вони достатньо "чіткі й зрозумілі".

Нагадаємо, що ще 21 травня під час брифінгу у Чернівцях Степанов сказав, що вихователі повинні стежити за виконанням протиепідемічних вимог дітьми. Зокрема, це стосувалося і носіння масок. Міністр пояснив, що це для того, аби діти мали менший ризик зараження та не заразили старших членів своїх сімей.

Звичайно, достатньо важко 3-4-річній дитині сказати: "ти повинна виконати перше, друге, третє, четверте" і розраховувати на її свідомість. Але для цього і є вихователі, які повинні за цим слідкувати,

– сказав тоді він.