Рада ввела кримінальну відповідальність за вивезення товарів протиепідемічного призначення

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 3271, який передбачає кримінальну відповідальність за вивезення товарів протиепідемічного призначення

За цей закон проголосувало 274 нардепи.

Також на тему: Проти уряду Гончарука відкрили кримінальне провадження через вивезені з України маски

Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, 11 людей померло.

Нагадаємо, Україна тільки 16 березня повністю заборонила експорт засобів захисту від коронавірусу.



Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.