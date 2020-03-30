Рада ввела кримінальну відповідальність за вивезення товарів протиепідемічного призначення
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Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 3271, який передбачає кримінальну відповідальність за вивезення товарів протиепідемічного призначення
За цей закон проголосувало 274 нардепи.
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Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, 11 людей померло.
Нагадаємо, Україна тільки 16 березня повністю заборонила експорт засобів захисту від коронавірусу.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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