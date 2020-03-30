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Рада ввела кримінальну відповідальність за вивезення товарів протиепідемічного призначення

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ВР ввела кримінальну відповідальність за вивезення масок / Unsplash

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 3271, який передбачає кримінальну відповідальність за вивезення товарів протиепідемічного призначення

За цей закон проголосувало 274 нардепи.

Також на тему: Проти уряду Гончарука відкрили кримінальне провадження через вивезені з України маски

Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусу, 11 людей померло.

Нагадаємо, Україна тільки 16 березня повністю заборонила експорт засобів захисту від коронавірусу.

 

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Здоров'я Лікування
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