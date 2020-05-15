Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому

Рак шкіри відноситься до найбільш поширених різновидів раку. Частка меланоми – 1% в структурі злоякісних пухлин шкіри. Однак, статистика смертності від цього захворювання є найвищою. 24 Канал поспілкувався з лікарем-дерматологом першої категорії, щоб допомогти вам підготуватися до відпустки без шкоди для здоров'я і з'ясувати, які родимки є небезпечними.

15 травня 2020 року відзначається День діагностики меланоми. Щорічно лікарі проводять безкоштовно перевірку новоутворень на шкірі. У цьому році чимало дерматовенерологічних клінік оголосили про огляд пацієнтів дистанційно через карантин в Україні, щоб запобігти розвитку найбільш злоякісних пухлин шкіри. Про це повідомила НМАПО імені П.Л. Шупика.

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"Телемедична консультація не замінює очну консультацію у спеціаліста, не є медичною послугою та носить рекомендаційний характер", – наголосили у НМАПО.

Меланома – що це? Це найнебезпечніша форма раку шкіри, що розвивається з пігментних клітин – меланоцитів. Внаслідок порушень структури ДНК відбувається їх безконтрольне злоякісне розмноження з раннім гематогенним і лімфогенним метастазуванням.

Від морфологічного виду раку шкіри залежить прогноз успішності лікування хворого:

Базальноклітинний рак шкіри (базаліома): реєструється у 60-75% пацієнтів. Найменш злоякісна форма пухлини, але і найбільш агресивна, бо руйнує навколишні тканини на ранніх етапах розвитку і в 50% випадків після лікування рецидивує, прогнози 5-річного виживання за умови раціонального лікування 99,9%;

Плоскоклітинний рак шкіри: діагностується в 11-25%, в більшості випадків обумовлений агресивним впливом сонячного випромінювання. Характеризується поступовим розвитком всіх стадій, на ранніх етапах прогнози п'ятирічного виживання досягають 90%, на 3-4 стадії вони знижуються до 25-45%, часто викликає рецидиви (в 40%);

Меланома: найбільш злоякісний вид пухлини, реєструється у 3-10% випадків, швидко прогресує.



Обстеження у дерматолога

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі реєструється близько 132 тисячі нових випадків меланоми.

Захворюваність цією недугою серед жінок вища, ніж у чоловічого населення у віці до 50 років. Однак, у віці 65 років чоловіки хворіють у два, а в 80 років – у три рази частіше, ніж жінки. 10% хворих мали спадкову схильність до захворювання,

– зазначила лікарка.

Захворюваність на меланому шкіри в Україні зростає, втім, як і в усьому світі. Проте, нині спостерігається дуже позитивна тенденція у лікуванні, тому що пацієнти почали звертатися з ранніми і нульовими стадіями меланоми шкіри. Все більше людей звертають увагу на найменші зміни з родимками, і йдуть до лікарів.

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Фактори ризику

Ризик підвищується, якщо є спадковий фактор, тобто, якщо хтось із ваших родичів хворів на певну форму раку шкіри. Звичка засмагати, прищеплена модельєрами в ХХ столітті після моди на аристократичну блідість, є однією з головних причин зростання випадків меланоми. Сонячне випромінювання, яке потрапляє на нашу шкіру, дуже відрізняється від того, яке було десять років тому.

Захисний озоновий шар, що береже нас від сонця, дуже потоншав, у ньому з'явилися дірки. Сонце стало більш агресивним, особливо на морі або в горах. Найкращий захист від сонця – це тінь. Обов'язково під час прогулянки, відпочинку на природі або біля моря на голові має бути капелюх або кепка, особливо у чоловіків, у яких є залисини (тим більше, лисих). Саме на голові найчастіше з'являються ракові пухлини,

– зазначила лікар Селіванова.

До групи ризику захворювання на меланому також входять світлошкірі люди, з сірими і блакитними очима, світлим, русявим, особливо рудим волоссям і ластовинням. Сюди можна зарахувати також тих, у кого більше 100 родимок на тілі, більше п'яти великих опуклих родимок – диспластичних невусів. Підвищується ризик також у людей старшого віку – після 60 років. Особливо, серед чоловіків.

Науковці довели зв'язок між виникненням меланоми і надлишковим впливом ультрафіолетового опромінення. Відвідування солярію, тривале перебування на сонці провокує утворення раку шкіри, зокрема меланоми. Якщо у дитячому або підлітковому віці були важкі сонячні опіки, то ризик виникнення меланоми є підвищеним протягом усього життя.

Як розпізнати симптоми меланоми на ранній стадії, щоб вчасно звернутися за допомогою

Для того, щоб легше запам'ятати ознаки, при яких потрібно звернутися до лікаря, дерматологи придумали абревіатуру АКОРД.



Як розпізнати небезпечну родимку

Коли варто видаляти родимку

Існують два показання для видалення родимки:

Медичні – коли людина звертається до лікаря зі скаргами на наявність новоутворення на шкірі, яке, наприклад, часто травмується (є в травмонебезпечних місцях або вже була травмована), кровоточить, за останній час змінила колір, розмір і форму, в такому випадку лікар може зробити дерматоскопію (родимку досліджують під спецмулистими лупами, оцінюється структура утворення, наявність певних кольорів).

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Косметологічні – це коли приходить пацієнт і просить видалити утворення з естетичних міркувань. В цьому випадку до процедури обов'язково потрібно проконсультуватися з дерматологом і онкологом. Вони допоможуть знизити ризик того, що буде видалена не звичайна родимка, а ракова (обов'язковим є подальше патогістологічне дослідження видаленого утворення).

Методи видалення родимок

Хірургічне видалення – це найбільш надійний метод, який застосовують для видалення великих і небезпечних утворень на шкірі, а також "висячих" родимок. Цю процедуру найкраще проводити у хірурга-онколога, а не в косметологіях. Видалення проводять під місцевою анестезією, а після операції шкіра буде загоюватися протягом кількох тижнів, може залишитися шрам.

Видалення проводиться також з невеликою ділянкою здорової шкіри навколо. Видалену родимку лікар скеровує на гістологічне дослідження.

Електрокоагуляція. Видалення родимок проводиться за допомогою спеціального хірургічного коагулятора також з місцевою анестезією. Родимка зрізається струмом високої частоти, який одночасно спаює тканини. Метод ефективний для видалення невеликих родимок на обличчі і тілі.

Кріодеструкція – видалення плоских родимки рідким азотом. Процедура проводиться ватним тампоном, який попередньо "змочують" в рідкому азоті, у разі більш глибокого проростання родимки використовують кріодеструктор. Цей спосіб протипоказаний при індивідуальній непереносимості холоду.

Лазерне видалення родимок. Потужний світловий пучок руйнує клітини родимки і випаровує їх з шкірних покривів. Сусідні тканини не зачіпаються, тому опік виключений.

Радіохвильове видалення родимок. Для цього методу використовується радіоніж, який заснований на можливості коагуляції і розрізі тканин радіохвилями високої частоти. Протипоказаннями до радіохвильового видалення родимок є наявність у пацієнта кардіостимулятора, герпеса, гарячкового стану.

Коли і чому родимки стають злоякісними

Клітини ракової пухлини атипові. Це означає, що їх генна структура порушена і вони не піддаються контролю організму. Розвиваючись і розмножуючись в організмі, вони здатні заподіяти йому непоправної шкоди. Зміна генної структури клітин відбувається під впливом несприятливих чинників. Під їх впливом клітина перероджується.



Фактори, внаслідок яких може статися переродження клітин невуса (родимки)

У групі ризику перебувають також білошкірі люди зі світлим волоссям, блакитноокі. Потенційний ризик утворення меланоми на місці невуса існує завжди. Але маленька, плоска родимка менш схильна до цього, ніж опукла і велика.

Лікування меланоми

Вибір лікування залежить від стадії процесу, на будь-якому етапі рекомендується хірургічне видалення заражених тканин.

Перша стадія

При проведенні лікування на 1 стадії вдається врятувати 85% пацієнтів.

Пухлина має поверхневе поширення і не зачіпає глибокі шари. Медики видаляють хворі і частини здорових тканин, які оточують меланому. Коли видозмінені клітини перестають виявлятися, операцію завершують.

Друга стадія

Пухлина поглиблюється до 4 мм всередину шкіри, тому під час операції видаляється і частина підшкірної жирової клітковини, щоб виключити залишкові ракові клітини в товщі тканин.

Також додатково використовується комбінація хіміотерапії та імунотерапії. Така терапія допомагає знизити ризик рецидиву, який на другій стадії тільки при хірургічному лікуванні становить 40-70%.

Третя стадія

Клітини меланоми можуть виявлятися в лімфовузлах, починається поширення пухлини в навколишні ділянки. Всі транзитні утворення видаляються, під час операції січуть уражену лімфоїдну тканину. Якщо меланома знаходить на пальцях – може бути рекомендована ампутація.

Після операції призначають комбіноване хіміопроменеве лікування, у деяких випадках використовують один з методів в поєднанні з імунотерапії.

Четверта стадія

Лікування паліативне. На заключному етапі розвитку освіти розвиваються дочірні метастази в різних органах. Призначається опромінення, хіміопрепарати або таргетная терапія.

У більшості випадків терапія допомагає істотно уповільнити розвиток раку, але повністю вилікуватися вдається лише 5% пацієнтів.

Профілактика меланоми

Рекомендується дотримуватися деяких запобіжних профілактики меланоми та інших видів раку шкіри:



Профілактика меланоми і раку шкіри

• максимально обмежити час перебування на сонці, особливо в обідні години.

• захистіть шкіру від впливу прямих сонячних променів.

• вивчіть всі головні і другорядні ознаки меланоми і за можливості обговоріть їх з лікарем.

• регулярно оглядайте всю поверхню шкіри (шкіру спини і голови повинен оглянути ваш друг або родич).

• зверніться до лікаря при виявленні будь-якого елементу шкіри, що викликає у вас підозру.

Селіванова Тетяна – лікар дерматолог першої категорії ММ "Добробут", спеціалізація – онкологія, діаностика та видалення новоутворень шкіри (дерматоскопія). Є членом Української Асоціації дерматовенерологів України та Української Академії дерматовенерологів і косметологів України. Активний учасник науково-практичних конференцій, симпозіумів, лекцій, круглих столів. Займається діагностикою та лікуванням дерматитів різної етіології, акне, демодекозу, грибкових захворювань, герпетичних інфекцій, псоріазу, екземи, гіпергідрозу, піодермій, видаленням папілом, бородавок та ін. У своїй роботі застосовує індивідуальний підхід і до маленьких, і до дорослих пацієнтів.

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