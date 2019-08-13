9 опасных признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать

Тромбы – это сгустки крови, которые формируются в кровеносных сосудах в ответ на повреждение сосудистой стенки. Именно тромбы принимают участие в процессе гемостаза (предотвращают возникновение сильного кровотечения, если вы, например, порезались).

У большинства людей в организме ежедневно образуются сгустки крови, однако они рассасываются и не вызывают никаких симптомов благодаря слаженной работе системы, пишет Fabiosa.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Это опасное состояние, которое развивается при формировании тромба в системе глубоких вен нижних конечностей. Такая патология имеет несколько характерных проявлений.

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1. Боль в ноге

Это основной симптом тромбоза глубоких вен. В некоторых случаях это может быть единственным проявлением заболевания. Зачастую возникает резкая и сильная боль в области икроножной мышцы.

2. Отек конечности

Если вы обратили внимание на то, что одна из ваших косточек внезапно отекла, то это может быть ранним симптомом ТГВ. В этом случае вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку в любой момент тромб может оторваться и закупорить сосуды жизненно важных органов.

3. Появление красных полос на коже

При образовании тромба в системе глубоких вен нижних конечностей кожа в пораженной области может приобретать красноватый или голубый оттенок. В некоторых случаях кожные покровы бледнеют. Также очень часто увеличивается локальная температура (кожа становится теплой на ощупь).

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

ТЭЛА – это наиболее частое осложнение тромбоза глубоких вен, которое нередко приводит к летальному исходу. Оно сопровождается характерными симптомами.

4. Тахикардия

Учащенное сердцебиение возникает из-за нехватки воздуха, развивающееся при тромбоэмболии легочной артерии. В этой ситуации сердце пытается компенсировать дефицит путем увеличения скорости сокращений.

5. Боль в груди

Острая колющая боль в грудной клетке – это наиболее частое проявление тромбоэмболии легочной артерии. Основная характеристика между этими нозологиями заключается в том, что при ТЭЛА интенсивность болевого синдрома усиливается во время дыхания.

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6. Нехватка воздуха

Появление выраженной одышки и увеличение частоты дыхательных движений до 30-40 в минуту - это характерные признаки тромбоэмболии легочной артерии. Также может отмечаться цианоз или бледность кожных покровов.

7. Кровохарканье

Этот симптом не является обязательным и встречается примерно у четверти пациентов с ТЭЛА. Чаще всего отхождение мокроты с примесью крови появляется уже на стадии инфаркта легкого.

Тромбоз мезентериальных сосудов

Мезентериальные сосуды снабжают кровью различные отделы кишечника. При таком тромбозе возникают симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

8. Боль в животе

Основной признак тромбоза мезентериальных сосудов – острая боль в животе, возникающая в результате ишемии (нарушения кровоснабжения) определенного участка кишечника.

9. Рвота

Тошнота и рвота – характерные проявления мезентерыального тромбоза. Основная особенность рвоты заключается в том, что она не приносит облегчения. В некоторых случаях могут появляться примеси крови в кале.