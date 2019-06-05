Болезнь Паркинсона: почему возникает и как диагностировать

Болезнь Паркинсона бывает у 1% людей старше 60-летнего возраста, но публично о ней говорят мало.

Болезнь Паркинсона – это заболевание, при котором у мозга не хватает дофамина из-за постепенной смерти определенных нейронов, пишет Meduza.

Читайте также: Как понять, что у человека деменция

Почему возникает болезнь Паркинсона?

Наследственность играет важную роль, у 10-15% людей с болезнью Паркинсона есть близкий родственник с таким заболеванием. Также есть некоторые возможные факторы риска из внешней среды.

Больше всего данных о том, что болезнь Паркинсона чаще встречается у людей, которые употребляют большое количество молочных продуктов, и у людей, которые подвергались воздействию пестицидов (речь не о плохо помытых яблоках, а о более серьезном влиянии).

Как предотвращать болезни Паркинсона, врачи пока не знают, но некоторые исследования показывают, что люди, которые регулярно делают аэробные физические упражнения и те, кто употребляет кофеин, болеют реже.



Болезнь Паркинсона может иметь различные признаки

Как отличить болезнь Паркинсона?

Сделать это не очень просто, особенно на ранних стадиях, когда симптомы еще не ярко выражены и могут приходить и исчезать. У болезни Паркинсона много симптомов, и ее проявления у одного человека могут быть совсем не такими, как у другого.

Поэтому диагноз ставится именно на основании симптомов – простая магнитно-резонансная или компьютерная томография не может подтвердить диагноз. Исследования могут назначить только для того, чтобы исключить другие заболевания.

Болезнь Паркинсона – лечение Вылечить болезнь Паркинсона или замедлить ее развитие ныне никакими препаратами нельзя. Выбор лечения зависит от симптомов, возраста, целей пациента и других факторов.

Болезнь Паркинсона чаще всего диагностируют у людей старше 55 лет. Причем обязательно должны быть замедленные движения. Вторым обязательным симптомом будет тремор или скованность движений. Врача насторожит также, если есть другие проявления болезни (их, кстати, довольно много): неустойчивость, ухудшение или потеря обоняния, депрессивное состояние, бессонница.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.