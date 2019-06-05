Болезнь Паркинсона: почему возникает и как диагностировать

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Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона / pixabay.com

Болезнь Паркинсона бывает у 1% людей старше 60-летнего возраста, но публично о ней говорят мало.

Болезнь Паркинсона – это заболевание, при котором у мозга не хватает дофамина из-за постепенной смерти определенных нейронов, пишет Meduza.

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Почему возникает болезнь Паркинсона?

Наследственность играет важную роль, у 10-15% людей с болезнью Паркинсона есть близкий родственник с таким заболеванием. Также есть некоторые возможные факторы риска из внешней среды.

Больше всего данных о том, что болезнь Паркинсона чаще встречается у людей, которые употребляют большое количество молочных продуктов, и у людей, которые подвергались воздействию пестицидов (речь не о плохо помытых яблоках, а о более серьезном влиянии).

Как предотвращать болезни Паркинсона, врачи пока не знают, но некоторые исследования показывают, что люди, которые регулярно делают аэробные физические упражнения и те, кто употребляет кофеин, болеют реже.

Хвороба Паркінсона може мати різні ознаки
Болезнь Паркинсона может иметь различные признаки

Как отличить болезнь Паркинсона?

Сделать это не очень просто, особенно на ранних стадиях, когда симптомы еще не ярко выражены и могут приходить и исчезать. У болезни Паркинсона много симптомов, и ее проявления у одного человека могут быть совсем не такими, как у другого.

Поэтому диагноз ставится именно на основании симптомов – простая магнитно-резонансная или компьютерная томография не может подтвердить диагноз. Исследования могут назначить только для того, чтобы исключить другие заболевания.

 
Болезнь Паркинсона – лечение
Вылечить болезнь Паркинсона или замедлить ее развитие ныне никакими препаратами нельзя. Выбор лечения зависит от симптомов, возраста, целей пациента и других факторов.

Болезнь Паркинсона чаще всего диагностируют у людей старше 55 лет. Причем обязательно должны быть замедленные движения. Вторым обязательным симптомом будет тремор или скованность движений. Врача насторожит также, если есть другие проявления болезни (их, кстати, довольно много): неустойчивость, ухудшение или потеря обоняния, депрессивное состояние, бессонница.

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