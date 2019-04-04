Что приводит к развитию геморроя

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Что приводит к развитию геморроя
Что приводит к развитию геморроя / ccrmivf.com

Геморрой или варикозное расширение вен прямой кишки – это распространенное заболевание. Больше всего подвержены развитию болезни люди, деятельность которых связана с такими физическими нагрузками, как длительное сидение или стояние на одном месте.

Проктолог Юлия Дмитриева назвала факторы, которые приближают развитие болезни.

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К развитию геморроя приводят:

1. Нарушение стула – склонность к запорам или, наоборот, хроническая диарея (как и почему они возникают – отдельный вопрос), нарушение механизма дефекации.

2. Неправильное питание – дефицит клетчатки, чрезмерное потребление острой, копченой, жирной пищи, употребления алкоголя, нарушения питьевого режима.

3. Беременность и роды.

4. Семейный анамнез (наследственность).

5. Вид деятельности – тяжелая физическая работа, сидячая работа или работа, требующая длительного пребывания в положении стоя.

Сидяча робота призводить до розвитку геморою
Сидячая работа приводит к развитию геморроя

6. Образ жизни – низкая двигательная активность, привычка подолгу сидеть в туалете.

7. Заболевания толстого кишечника и других органов и систем: болезни печени, воспалительные заболевания кишечника, в том числе язвенный колит и болезнь Крона, злокачественные опухоли органов малого таза, болезни сердца, ведущие к хронической сердечной недостаточности, хронический кашель, ожирение;

9. Старческие и другие дегенеративные изменения тканей.

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Теги: Новости Здоровье Желудочно-кишечный тракт Здоровье Лечение
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