Эфирные масла вызывают отравление: список самых опасных

Эфирные масла используют в быту, косметических средствах и даже в медицине, если доверяют альтернативной медицине. Считают, что натуральные продукты не могут нанести вред организму. Однако, новые исследования доказывают, что люди подвергают себя значительным рискам используя ароматные экстракты растений.

Исследователи из Австралии, о которых пишет Scince Alert, представили труд, основанный на медицинских отчетах токсикологического центра из Нового Южного Уэльса. Исследование свидетельствует, что количество отравлений эфирными маслами возросло на протяжении последних лет.

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Результаты исследования

Почти половина обращений в центр – это детские отравления.

В период между 2014-2015 годами было зафиксировано 1011 вызовов с жалобой на отравление.

В 2017-2018 годах количество таких вызовов увеличилось на 16% – 1177. 80% отравления – случайные.

В частности, потому что бутылки с лекарствами перепутали и дали ребенку эфирное масло вместо сиропа от кашля. В 2% случаях отравлений, эфирные масла принимали сознательно.



Эвкалиптовое эфирное масло является одним из сильнейших аллергенов

Признаки отравления обычно появляются очень быстро. Для того, чтобы получить отравление, достаточно небольшого количества эфирных масел – от 5 миллилитров,

– отмечают авторы исследования.

Почти все эфирные масла вызывают аллергии и контактный дерматит.

Некоторые из них нарушают работу эндокринной системы.

Больше половины вызовов в центр были обксловлены использованием эвкалиптового масла.

Всего несколько миллиграммов вызывали боль в животе, тошноту и даже конвульсии.

Ученые отмечают, что, как и любые лекарства, эфирные масла нужно держать как можно дальше от детей и ни в коем случае не заниматься самолечением.



Эфирные масла очень концентрированные

Эфирные масла – сильный аллерген

Эфирные масла могут влиять на организм человека двумя способами: через кожу и через дыхательные пути.

На кожу: при нанесении масла, часть проникает в поверхностный клеточный слой и меняет свойства клеточной мембраны, изменяя физиологические процессы внутри самой клетки.

На дыхательные пути: эфирные масла являются высококонцентрированными ароматами растений, в которых содержание пахучих веществ превышает природное в 50-100 раз. Ароматические составляющие запаха начинают влиять на наши рецепторы, запуская в действие различные биохимические процессы.

Реакция организма на опасные эфирные масла непредсказуемая, результатом их применения может стать аллергия и отек мягких тканей верхних дыхательных путей.

Перечень опасных эфирных масел

Рута душистая, мята болотная, арника, лебеда, полынь горькая, хрен, семена аниса, амброзия, семена петрушки, ажгон, камфора, аир тростниковый, аир обыкновенный, вербена, болдо, туя складчатая, горчица, гаультерия лежачая, девясил, душица испанская, душица обыкновенная, донник, ирный корень, костус, канифоль, коричник китайский, миндаль горький, можжевельник казачий, пижма, сассафрас бразильский, туя западная, чабер садовый, чабер горный, яборанди.