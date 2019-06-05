Как антидепрессанты влияют на сексуальную жизнь

Многие пациенты, принимающие антидепрессанты, отмечают снижение либидо. Есть данные о том, что около 15% пациентов сами прекращают прием препаратов из-за сексуальной дисфункции, причем половина из этих пациентов не говорили об этом со своим врачом.

Побочные эффекты в сексуальной сфере при терапии антидепрессантами появляются на 1-3 неделе лечения, тогда как польза от самих антидепрессантов проявляется не ранее, чем через 2-4 недели приема лекарств, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Читайте также: Какие лекарства вызывают депрессию

Это может стать причиной отказа от терапии из-за впечатления, что от такого лечения больше вреда, чем пользы. Наиболее вероятной причиной сексуальной дисфункции является изменения нейротрансмиттеров (особенно серотонина).

Депрессия тоже негативно влияет на сексуальную жизнь

О чем важно помнить

Депрессия является значимым фактором риска развития сексуальной дисфункции. Крайне важно оценивать сексуальную функцию пациента до и после начала приема антидепрессантов. Это поможет определить, относится ли беспокойство о сексуальной функции к депрессии или к побочным эффектам антидепрессантов, или к тому и другому. Здесь поможет простейший вопрос: "есть ли у вас жалобы на сексуальное здоровье?" и его следует задавать во время каждого обращения пациента.

Что делать?

Идентификация области сексуальной дисфункции (снижение полового влечения, снижение сексуального возбуждения, отсутствие оргазма). Оценить степень тяжести симптома, исходя из личной оценки пациента. Очень важно не фиксироваться на проблеме. Возможно, понадобится консультация сексолога, но пациент сам должен принять решение в ее необходимости.

Поведенческая и фармакологическая коррекция, работа с сексологом. А также физические упражнения, составление графика сексуальной активности и адаптация дозы препарата.

Наука не стоит на месте. Понимая важность снижения либидо для некоторых групп пациентов, ученые создали антидепрессанты, которые минимально влияют на либидо, а, по некоторым данным, даже повышают его.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.