Как грозит здоровью обрезка деревьев

Большинство людей на планете живут в городах, где мало зеленых насаждений. Однако оказалось, что отсутствие деревьев способствует увеличению преждевременной смертности среди населения.

Множество исследований показывают, что насаждения в городах положительно влияют на здоровье человека, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременной смерти и способствуют улучшению психического здоровья, сообщает Medical Xpress.

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Группа исследователей решила обобщить эти данные и сделать масштабное исследование. Они изучили девять исследований из семи стран (Канада, США, Испания, Италия, Австралия, Швейцария и Китай), в которых приняли участие более 8 миллионов человек.

Специалисты изучали спутниковые снимки в этих городах и ознакомились с причинами преждевременной смертности населения.



Почему важно сажать деревья

Метаанализ этих исследований показал, что прирост зелени вокруг домов в значительной мере связан со снижением преждевременной смертности. В частности, в исследовании приводится оценка защитного эффекта: увеличивая показатель растительности на 0,1 в пределах 500 метров от места проживания, риск преждевременной смертности уменьшается на 4%.

Программы городского озеленения – не только ключ к укреплению общественного здоровья, но и смягчение последствий изменения климата, ведь тогда наши города становятся более устойчивыми и пригодными для жизни,

– заключает Марк Ньювенхейсен, директор Инициативы по городскому планированию, окружающей среды и здоровья в ISGlobal.

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