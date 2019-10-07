Как правильно пить воду: 9 четких советов

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Какую потреблять воду
Какую потреблять воду / uhdwallpapers.org

Суточная норма воды вызывает много вопросов. Одни рекомендуют не считать количество выпитых стаканов, а доверять организму и ориентироваться только на чувство жажды, другие же убеждают, что вести расчеты необходимо.

В статье журнала The Journal of American Dietics Association говорится о том, что для поддержания достаточного уровня воды среднестатистический человек, который не тренируется, должен пить не менее 2900 мл жидкости в день, а среднестатистическая женщина – 2200 мл, включительно с пищевыми продуктами.

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Как и когда правильно пить воду

1. Не только чистая вода, но и вода из соков, кофе, чая, супов – учитывается в суточную норму потребления жидкости.

2. В норму также учитывается вода из твердых пищевых продуктов.


Вода, которая содержится в пище тоже считается

3. Во время тренировки нужно пить каждые 20 минут.

4. Алкоголь больше всего обезвоживает организм.

5. Норма воды индивидуальна и зависит от веса, температуры среды, возраста, питания.

6. Более 2000 мл жидкости теряет человек в течение дня.

7. Первый признак обезвоживания – темный цвет мочи.


Если моча светлая – следующий стакан воды можно выпить позже

8. Еду можно запивать.

9. Большое количество воды может быть опасным.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
Источник: Здоров'я 24
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