Как сделать талию стройной: три простых шага
Едва ли не каждая женщина мечтает о подтянутой фигуре, особенно о стройной талии. Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры можно с помощью трех простых правил.
Диетолог Елена Кален рассказала, что быстро можно убрать лишние килограммы с живота даже без изнурительных тренировок.
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Три правила для стройной талии:
- Кушать, когда проголодаешься, и до момента ощущения сытости;
- Делать упражнения на растяжку;
- Качать пресс.
По словам диетолога, для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо и сколько пищи употреблять, чтобы насытиться.
Специалист добавила, что физические упражнения ускорят процесс формирования стройной талии, но не являются обязательными для похудения.
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