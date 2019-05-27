Как сделать талию стройной: три простых шага

Едва ли не каждая женщина мечтает о подтянутой фигуре, особенно о стройной талии. Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры можно с помощью трех простых правил.

Диетолог Елена Кален рассказала, что быстро можно убрать лишние килограммы с живота даже без изнурительных тренировок.

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Три правила для стройной талии:

Кушать, когда проголодаешься, и до момента ощущения сытости; Делать упражнения на растяжку; Качать пресс.

По словам диетолога, для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо и сколько пищи употреблять, чтобы насытиться.

Специалист добавила, что физические упражнения ускорят процесс формирования стройной талии, но не являются обязательными для похудения.

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