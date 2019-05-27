Как сделать талию стройной: три простых шага

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Три шага к стройной талии
Три шага к стройной талии / viet-beauty.com

Едва ли не каждая женщина мечтает о подтянутой фигуре, особенно о стройной талии. Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры можно с помощью трех простых правил.

Диетолог Елена Кален рассказала, что быстро можно убрать лишние килограммы с живота даже без изнурительных тренировок.

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Три правила для стройной талии:

  1. Кушать, когда проголодаешься, и до момента ощущения сытости;
  2. Делать упражнения на растяжку;
  3. Качать пресс.

via GIPHY

По словам диетолога, для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо и сколько пищи употреблять, чтобы насытиться.

Специалист добавила, что физические упражнения ускорят процесс формирования стройной талии, но не являются обязательными для похудения.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
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