Нашли способ борьбы с устойчивыми бактериями

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Нашли способ борьбы с устойчивыми бактериями
Нашли способ борьбы с устойчивыми бактериями / hygiene-in-practice.com

Некоторые бактерии могут привести к опасным для жизни случаям пневмонии и септического шока.

В новом исследовании, изучая 3 растения с лекарственными свойствами, такие как белый дуб, тюльпанное дерево и аралию колючую, ученые обнаружили, что они обладают антисептическими свойствами, пишет журнал Scientific Reports.

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Ученые изготовили экстракты из частей этих растений.

 
Септический шок – что это?

Это неотложное состояние, самое тяжелый проявление сепсиса, который возникает при инфекционных, хирургических, урологических, акушерско-гинекологических болезнях. Он характеризуется тяжелой гипотензией и нарушениями системной гемодинамики.

Затем экстракты были протестированы на трех видах бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, которые обычно встречаются при раневых инфекциях:

  1. Acinetobacter baumannii;
  2. Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
  3. Палочка Фридлендера (Klebsiella pneumoniae).

Ученые обнаружили, что экстракты растений обладают противомикробной активностью к этим трем видам бактерий.

Лабораторные испытания показали, что экстракты тюльпанового дерева и белого дуба задерживают рост S. aureus, A. baumannii и K. pneumoniae.

Экстракты этих растений также препятствуют образованию биопленок S. aureus, которые могут действовать как щит против антибиотиков.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования
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