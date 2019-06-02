Нашли способ борьбы с устойчивыми бактериями

Некоторые бактерии могут привести к опасным для жизни случаям пневмонии и септического шока.

В новом исследовании, изучая 3 растения с лекарственными свойствами, такие как белый дуб, тюльпанное дерево и аралию колючую, ученые обнаружили, что они обладают антисептическими свойствами, пишет журнал Scientific Reports.

Читайте также: Супрун рассказала, как подцепить опасные болезни во время отпуска

Ученые изготовили экстракты из частей этих растений.

Септический шок – что это? Это неотложное состояние, самое тяжелый проявление сепсиса, который возникает при инфекционных, хирургических, урологических, акушерско-гинекологических болезнях. Он характеризуется тяжелой гипотензией и нарушениями системной гемодинамики.

Затем экстракты были протестированы на трех видах бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, которые обычно встречаются при раневых инфекциях:

Acinetobacter baumannii; Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) Палочка Фридлендера (Klebsiella pneumoniae).

Ученые обнаружили, что экстракты растений обладают противомикробной активностью к этим трем видам бактерий.

Лабораторные испытания показали, что экстракты тюльпанового дерева и белого дуба задерживают рост S. aureus, A. baumannii и K. pneumoniae.

Экстракты этих растений также препятствуют образованию биопленок S. aureus, которые могут действовать как щит против антибиотиков.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.