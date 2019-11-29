Назвали самый опасный антибиотик

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Самый опасный антибиотик / unsplash.com

В дополнение к проблеме растущей устойчивости к антибиотикам, существует также проблема опасности их отдельных представителей. Некоторые из них больше вредят, чем лечат. Показательный пример – клиндамицин.

Поэтому стоит спросить у врача, почему он подобрал для вас именно эти лекарства.

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Когда назначают клиндамицин?

Клиндамицин часто назначают людям с бактериальными инфекциями: прыщи, инфекции крови, инфекции женских половых путей, инфекции костей и суставов, сепсис и инфекции легких.

В США врачам рекомендуют назначать этот антибиотик только тогда, когда нет другого выхода. Например, в случае аллергии на пенициллин. Это предупреждение дало управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), пишет Health.News.

Кліндаміцин може викликати смертельну діарею
Клиндамицин может вызвать смертельную диарею

Чем опасен клиндамицин?

Одним из крупнейших рисков является колит – серьезное воспаление внутренней оболочки толстой кишки. Хотя диарея является достаточно распространенным побочным эффектом всех антибиотиков, этот препарат может вызвать очень тяжелую форму диареи.

Избыточный рост бактерии Clostridium difficile, благодаря способности изменять бактериальный состав толстой кишки. Эта бактерия может создать токсин, который приводит к диарее, связанной с C. difficile, или к CDAD. Это опасная для жизни инфекция, и в этом случае необходимо немедленно прекратить прием антибиотика.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье Лечение Инфекция Лекарства
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